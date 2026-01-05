Junger Mann aus Kelheim verschickte über 1.500 kinderpornografische und rechtsradikale Dateien

LANDSHUT, LKR. KELHEIM. Ein junger Mann aus dem Landkreis Kelheim steht im Zentrum umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Aufgrund anderer Ermittlungen geriet der damals 20-Jährige Deutscher ins Visier der Polizei, die ihm schwerwiegende Vorwürfe macht.

Verdacht auf Verbreitung von illegalen Inhalten

Anfang 2022 wurde ein Mobiltelefon sichergestellt, dessen Auswertung darauf hindeutet, dass der Beschuldigte über sein Gerät sowohl kinderpornografische als auch verfassungswidrige und rechtsradikale Inhalte verbreitet haben soll. Ermittler des Arbeitsbereiches Kinderpornografie (AB KiPo) der Kriminalpolizeiinspektion Landshut durchsuchten die Wohnung des Mannes und stellten das Mobiltelefon sicher.

Ermittlungen zeigen große Verbreitung von Dateien

Die Durchsicht des Mobiltelefons brachte erschreckende Details zutage. Es wurden über 1.500 Dateien mit kinderpornografischen Inhalten gefunden. Diese Inhalte sollen nach bisherigen Erkenntnissen sowohl in Einzel- als auch in mehreren Chatgruppen verbreitet worden sein. Dabei konnte die Polizei insgesamt über 300 Chatteilnehmer, darunter zahlreiche deutsche und ausländische Personen, identifizieren und Ermittlungsverfahren einleiten.

Enorme Datenmengen im Fokus der Ermittler

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen haben die Beamten weit über 230.000 Nachrichten mit über 80.000 Dateianhängen untersucht. Dabei wurden über 1.000 Nachrichten mit strafrechtlich relevanten Inhalten festgestellt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an und ziehen weite Kreise.

Veröffentlicht: 05.01.2026, 08.15 Uhr