Junger Mann in Regensburger Asylbewerberunterkunft mit Schere verletzt – Mitbewohner in Untersuchungshaft

Am Montagabend, den 4. Mai 2026, ereignete sich in einer Asylbewerberunterkunft in der Bajuwarenstraße in Regensburg ein gewalttätiger Vorfall. Ein 33-jähriger Mann syrischer Herkunft griff seinen 22-jährigen Mitbewohner mit einer Schere an und verletzte ihn am Rücken.

Angriff mit Schere führt zu Verletzungen

Der Vorfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr, als der Tatverdächtige in der Unterkunft auf seinen jüngeren Zimmergenossen einstach. Der verletzte 22-Jährige wurde schnell in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine medizinische Behandlung erhielt.

Ermittlungen und Untersuchungshaft

Die Polizei konnte den 33-jährigen Angreifer direkt am Tatort festnehmen. Bereits am Tag darauf, dem 5. Mai 2026, wurde er einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Spurensicherung am Tatort durchgeführt und koordiniert die laufenden Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, während die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung fortgesetzt werden.