Newsletter
Donnerstag, Dezember 25, 2025
3.1 C
London
type here...
Subscribe
Symbolbild Dunja Dietrich
mehr EishockeyKaufbeuren
1 Min.Lesezeit

Jungprofi bindet sich langfristig an den ESV Kaufbeuren

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der ESV Kaufbeuren hat eine wichtige Personalentscheidung für die Zukunft getroffen: Nachwuchsverteidiger Paul Mayer bleibt dem Verein langfristig erhalten und setzt damit ein klares Zeichen in sportlich herausfordernden Zeiten.

Der erst 20-jährige Paul Mayer, einer der jüngsten, zugleich aber bereits etablierten Leistungsträger im Kader, hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum Ende der Saison 2027/2028 verlängert. Das Eigengewächs bekennt sich damit klar zu seinem Heimatclub und zeigt Treue in einer schwierigen Phase für den Verein. In der laufenden Spielzeit absolvierte der Verteidiger bislang 27 Pflichtspiele, erzielte zwei Treffer, bereitete sechs weitere vor und weist eine Plus-/Minus-Bilanz von +4 auf.

Reimer: „Eine tragende Rolle im Team“

Große Zufriedenheit herrscht auch in der sportlichen Leitung. Patrick Reimer, Sportlicher Leiter des ESV Kaufbeuren, erklärt zur Verlängerung:„Paul Mayer ist ein unglaublich talentierter Verteidiger, der jetzt schon eine tragende Rolle bei uns inne hat. Umso mehr freut es uns, dass er sich frühzeitg für zwei weitere Spielzeiten an uns gebunden hat , um eine Entwicklung beim ESVK weiter voranzutreiben.“

Signal für Verein und Umfeld

Mit der Entscheidung sendet Mayer ein starkes Signal an Mannschaft, Verein und Fans. Der langfristige Verbleib des Eigengewächses soll Stabilität geben und die sportliche Entwicklung des Teams nachhaltig unterstützen.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In der Nacht auf Montag, 22. Dezember...
Polizei & Co

Augsburg: Über 500 Temposünder auf A8 bei Neusäß erwischt, 14 Fahrverbote verhängt

0
Augsburg (ots) - Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg führte am Samstag...
Vermischtes

Schauspieler Uwe Kockisch gestorben

0
Der Schauspieler Uwe Kockisch ist tot. Wie seine Managerin...
Sport

Ex-DFB-Kicker Sebastian Hertner (†34) stirbt bei tragischem Sessellift-Unfall

0
Im montenegrinischen Skigebiet Savin Kuk ist der frühere Fußballprofi...
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.

Neueste Artikel