Jungprofi bindet sich langfristig an den ESV Kaufbeuren

Der ESV Kaufbeuren hat eine wichtige Personalentscheidung für die Zukunft getroffen: Nachwuchsverteidiger Paul Mayer bleibt dem Verein langfristig erhalten und setzt damit ein klares Zeichen in sportlich herausfordernden Zeiten.

Der erst 20-jährige Paul Mayer, einer der jüngsten, zugleich aber bereits etablierten Leistungsträger im Kader, hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum Ende der Saison 2027/2028 verlängert. Das Eigengewächs bekennt sich damit klar zu seinem Heimatclub und zeigt Treue in einer schwierigen Phase für den Verein. In der laufenden Spielzeit absolvierte der Verteidiger bislang 27 Pflichtspiele, erzielte zwei Treffer, bereitete sechs weitere vor und weist eine Plus-/Minus-Bilanz von +4 auf.

Reimer: „Eine tragende Rolle im Team“

Große Zufriedenheit herrscht auch in der sportlichen Leitung. Patrick Reimer, Sportlicher Leiter des ESV Kaufbeuren, erklärt zur Verlängerung:„Paul Mayer ist ein unglaublich talentierter Verteidiger, der jetzt schon eine tragende Rolle bei uns inne hat. Umso mehr freut es uns, dass er sich frühzeitg für zwei weitere Spielzeiten an uns gebunden hat , um eine Entwicklung beim ESVK weiter voranzutreiben.“

Signal für Verein und Umfeld

Mit der Entscheidung sendet Mayer ein starkes Signal an Mannschaft, Verein und Fans. Der langfristige Verbleib des Eigengewächses soll Stabilität geben und die sportliche Entwicklung des Teams nachhaltig unterstützen.