Juso-Chef verlangt mehr Toleranz gegenüber Jüngeren

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hat gefordert, mehr Toleranz für das Verhalten junger Menschen in der Coronakrise zu zeigen. Für die Jüngeren falle derzeit vieles aus, „was das Leben schön macht“ – wie etwa Auslandsjahre an Schule und Uni, sagte der Chef der SPD-Nachwuchsorganisation am Montag im RBB-Inforadio. „Das sind nicht einfach nur Orte und Anlässe zum Feiern, sondern da bildet man Persönlichkeit.“

Junge Männer, über dts Nachrichtenagentur

Die Älteren sollten hier mehr Empathie aufbringen und toleranter sein gegenüber kleinen Gruppen im öffentlichen Raum: „Dort wo viele in der Corona-Pandemie, gerade Erwachsene, die eigene Wohnung als den Rückzugsraum erlebt haben, ist es traditionell für Kinder und insbesondere Jugendliche so, dass der öffentliche Raum der Rückzugsraum ist.“ Er freue sich über jede kleine Gruppe von jungen Menschen, die er draußen sehe, bei einer Flasche Bier oder ähnlichem. „Weil das eben heißt, dass das eine Gruppe ist, die zumindest schon mal nicht drinnen auf zu engem Raum, bei schlechter Durchlüftung sich trifft“, so Kühnert.