Montag, November 24, 2025
Politik & Wirtschaft
Jusos werfen Merz gesellschaftliche Spaltung vor

Von DTS Nachrichtenagentur

Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp Türmer (SPD) wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) chaotische Amtsführung und eine zunehmende Spaltung der Bevölkerung vor.

Friedrich Merz am 22.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

“Seine Amtsführung ist ziemlich wirr”, sagte Türmer der “Rheinischen Post” (Montagsausgabe). “Friedrich Merz ist ein Chaos-Kanzler. Nicht mal seine eigenen Abgeordneten hat er unter Kontrolle.” Statt das Land zu einen, spalte er die Menschen zunehmend mit seinen rhetorischen Ausfällen. “Das muss er dringend abstellen”, forderte der Juso-Vorsitzende. “Wenn er selbst nicht draufkommt, müssen es ihm andere sagen. Zur Not die SPD-Leute am Kabinettstisch”, sagte Türmer.

Zudem warnte er die Union vor einem Koalitionsbruch oder einer Zusammenarbeit mit der AfD. “Alle in der Union, die mit der Idee von Minderheitsregierung oder schwarz-blauen Konstellationen fantasieren, spielen mit dem Feuer”, so der Juso-Chef. “Ich kann nur hoffen, dass es noch genug Menschen in der CDU- und CSU-Spitze und in den unionsgeführten Ministerien gibt, die im Geschichtsunterricht aufgepasst haben.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

