type here...
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Justizministerin erteilt Einsatz von Palantir auf Bundesebene Absage

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat dem Einsatz von Software des US-Konzerns Palantir für Sicherheitsbehörden des Bundes eine Absage erteilt. “Ich sehe es nicht, dass die Software Palantir für die Bundesbehörden kommt”, sagte Hubig der “Rheinischen Post” (Freitagausgabe). “Ich nehme die Vorbehalte speziell gegen diese Software ernst.”

Bundespolizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bei Tools zur automatisierten Datenanalyse sei besondere Umsicht geboten. “Es geht hier um sensible Daten. Und wir dürfen uns nicht in gefährliche Abhängigkeiten begeben”, mahnte Hubig.

Das Bundesinnenministerium prüft seit geraumer Zeit den möglichen Einsatz von Palantir-Software etwa für die Bundespolizei. Mehrere Bundesländer nutzen bereits Technik von Palantir für ihre Polizeiarbeit. Dies ist in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen der Fall. Andere Bundesländer lehnen den Einsatz von Palantir-Software ab.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...
Polizeipräsidium Unterfranken

16-jähriger Schüler aus Mainaschaff vermisst: Polizei bittet um Hinweise

0
MAINASCHAFF, LANDKREIS ASCHAFFENBURG – Seit Freitagvormittag wird der 16-jährige...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Flüchtige Männer schießen auf SEK, nach Unfall bei Weißenburg festgenommen

0
Weißenburg – Bei einer spektakulären Flucht vor der Polizei...
Polizei & Co

Augsburg | Freispruch für Notfallsanitäter nach Vorwurf der fahrlässigen Tötung

0
Augsburg. Im vielbeachteten Verfahren um eine mutmaßlich fehlerhafte Notfallversorgung...
Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...

Neueste Artikel