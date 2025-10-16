Newsletter
Donnerstag, Oktober 16, 2025
12.3 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Justizministerin lehnt Begriffsverbot für Veggie-Produkte ab

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Bundesregierung gibt es Widerstand gegen das Verbot von Bezeichnungen wie “Veggieburger”, für das sich vergangene Woche das EU-Parlament ausgesprochen hat. “Bitte kein Kulturkampf um Lebensmittelbezeichnungen”, sagte Justiz- und Verbraucherschutzministerin Stefanie Hubig (SPD) der “Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft” (Donnerstagausgabe).

Justizministerin Lehnt Begriffsverbot Für Veggie-Produkte AbStefanie Hubig (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Ob ein Produkt vegan, vegetarisch oder fleischhaltig sei, lasse sich bereits unterscheiden – dafür brauche es keine Verbote. Verbraucher wüssten, wie eine vegane Currywurst oder ein Veggie-Burger schmecke, so Hubig. “Wohl aber verursachen überflüssige Regelungen enorme Bürokratiekosten, wie auch Handel und Industrie warnen – und das ohne jeden Mehrwert.”

Nach einer Abstimmung im EU-Parlament sollen Begriffe wie “Steak”, “Schnitzel”, “Hamburger” und “Wurst” Produkten vorbehalten sein, die aus Tieren gemacht wurden. Ob das Bezeichnungsverbot für pflanzliche Alternativprodukte in Kraft tritt, hängt davon ab, ob die Mitgliedstaaten zustimmen.

Ob Deutschland das Bezeichnungsverbot unterstützt, ist nach den Äußerungen Hubigs offen. Die Justizministerin geht damit auf Konfrontation zu Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Agrarminister Alois Rainer (CSU), die bereits vor der Abstimmung im EU-Parlament ankündigten, dass sie das Veggie-Schnitzel-Verbot unterstützen.

Auch aus der SPD-Bundestagsfraktion gab es scharfe Kritik. “Ich halte diese aktuelle Diskussion für komplett unnötig”, sagte die agrarpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Franziska Kersten, der “Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft”. “Dürfen wir dann morgen auch nicht mehr Scheuermilch sagen?” Unternehmen würden auf die bereits entwickelten Markennamen aufbauen und sorgten sich nun um wirtschaftliche Schäden, so Kersten. Die Konsumenten seien “sehr wohl in der Lage, zwischen veganen, vegetarischen und tierischen Produkten zu unterscheiden”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Kinderleiche bei der Suche nach Fabian gefunden: Polizei geht von Straftat aus

0
Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt...
Polizeimeldungen Bayern

St2218 bei Heidenheim | Horror-Crash mit Baum: 21-Jähriger kämpft mit dem Leben

0
Mit voller Wucht prallte ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen mit...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Aichach Friedberg

Schutzengel an Bord: Autofahrerin überlebt schweren Unfall auf der B300 bei Schrobenhausen

0
Großes Glück im Unglück hatte am Sonntagnachmittag eine Autofahrerin...

Neueste Artikel