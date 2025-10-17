Newsletter
Freitag, Oktober 17, 2025
12 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Justizministerin packt neues Firmenmodell an

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will schnell eine neue Rechtsform für Unternehmen auf den Weg bringen: die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. “Im Kern geht es um verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften”, sagte Hubig dem “Handelsblatt”. “Mit einer neuen Rechtsform sollen Unternehmen auf eine langfristige Vision hin ausgerichtet werden können, die sich nicht vornehmlich an den Gewinninteressen von Eigentümern orientiert.”

Justizministerin Packt Neues Firmenmodell An
Stefanie Hubig am 15.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Erwirtschaftetes Kapital solle im Unternehmen verbleiben müssen. “Die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen ist eine kraftvolle Idee”, sagte Hubig. “Ich bin zuversichtlich, dass wir schon zügig erste Ergebnisse präsentieren können.” Ihr Ressort arbeite gerade “mit Hochdruck” an der Umsetzung. Die Verwirklichung sei aber anspruchsvoll.

Hubig erklärte, die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen solle die Möglichkeit eröffnen, sich auf das Ziel eines nachhaltigen, längerfristig orientierten Wirtschaftens zu verpflichten. “Nach derzeitiger Rechtslage sind dafür komplizierte rechtliche Hilfskonstruktionen notwendig”, sagte Hubig. “Gerade für kleinere Unternehmen und Start-ups sind diese Wege oft nicht praktikabel.”

Unionsfraktionsvize Günter Krings (CDU) sagte dem “Handelsblatt”: “Besonders für mittelständische Betriebe ohne familiäre Nachfolge bietet sie eine neue Perspektive.” Das Unternehmen könne in seiner Struktur, an seinem Standort und mit seiner Belegschaft ohne den Druck eines Verkaufs oder einer Zerschlagung fortbestehen. “Entscheidend ist, dass der Gesetzgeber den Missbrauchsschutz klar regelt”, forderte der CDU-Politiker.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Drogenrazzia nach Schüssen auf Bar in Augsburg

0
In Augsburg und Umgebung fand eine Drogenrazzia statt. Eine...
Bad Wörishofen

Bad Wörishofen: 51-Jähriger bedroht Mieter mit Schusswaffe – SEK nimmt Tatverdächtigen fest

0
Am Mittwochnachmittag, 15. Oktober 2025, wandte sich ein 30-jähriger...
Polizeimeldungen Bayern

Jugendliche zu viert auf einem Motorroller unterwegs – schwerer Unfall bei Pavelsbach

0
Pavelsbach/Postbauer-Heng – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend...
Vermischtes

Kinderleiche bei der Suche nach Fabian gefunden: Polizei geht von Straftat aus

0
Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt...
Polizei & Co

Zeugen gesucht | Ehemann in Senden wegen versuchten Totschlags nach Gewaltakt festgenommen

0
Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei Senden den Notruf einer 32-jährigen Frau, die sagte, ihr getrenntlebender Ehemann versuche, sie zu erwürgen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die türkischstämmige Frau verletzt vorgefunden und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der tatverdächtige Ehemann, ein 37-jähriger Deutscher, war zunächst nicht vor Ort.

Neueste Artikel