Dezember 4, 2025
Justizministerin will Indexmieten stärker regulieren

Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will Indexmieten nach oben begrenzen und dazu noch im Dezember einen Gesetzentwurf vorlegen. “Eine Steigerung von Indexmieten darf nicht nach oben offen sein”, sagte Hubig dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Donnerstagausgaben).

Graffiti mit Schriftzug "Mieten runter" (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Indexmietverträge könnten für Mieter zur Kostenfalle werden, warnte die SPD-Politikerin. “Denn wenn die Verbraucherpreise steigen, steigt auch die Indexmiete entsprechend”, so Hubig. Mieter seien also doppelt belastet.

“Das haben wir gesehen, als infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die Indexmieten plötzlich durch die Decke geschossen sind”, sagte sie weiter. “Gerade dann, wenn das Leben insgesamt teurer wird, werden Indexmieten erheblich höher. Deshalb möchte ich da eine Begrenzung einführen”, kündigte sie an.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

