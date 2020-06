Jutta Meitinger wird neue Leiterin des Finanzamts Dillingen a. d. Donau

Die rund 80 Mitarbeiter-/innen des Finanzamts Dillingen a. d. Donau erhalten eine neue Chefin. „Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Bestellung als neue Leiterin des Finanzamts und Ihrer damit verbundenen Beförderung“, gratuliert Finanz- und Heimatminister Albert Füracker der Regierungsdirektorin Jutta Meitinger anlässlich ihrer heutigen Bestellung.

Jutta Meitinger, Jahrgang 1965, gehört der Bayerischen Finanzverwaltung seit 1984 an. Ihre Beamtenlaufbahn begann sie bereits als Anwärterin beim Finanzamt Dillingen mit der Ausbildung für die Laufbahn des mittleren Dienstes in der Steuerverwaltung. Im Anschluss folgte direkt die Ausbildung für die Laufbahn des gehobenen Dienstes in der Steuerverwaltung beim Finanzamt Augsburg-Land. 1989 übernahm sie Sachbearbeiteraufgaben beim Finanzamt Dillingen. Anschließend wechselte sie in die damalige Oberfinanzdirektion München (ab 2005: Bayerisches Landesamt für Steuern), wo ihr Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung übertragen wurden. 2010 kehrte sie als Sachgebietsleiterin an das Finanzamt Dillingen zurück. Seit 2011 ist sie Sachgebietsleiterin beim Finanzamt Nördlingen, Außenstelle Donauwörth.

Als Leiterin des Finanzamts Dillingen folgt sie der im Dezember 2019 leider verstorbenen Regierungsdirektorin Cordula Sauer nach. Füracker dankt Meitinger für ihre bisherige Arbeit in der Bayerischen Finanzverwaltung und wünscht ihr viel Erfolg für ihre neue verantwortungsvolle Tätigkeit.