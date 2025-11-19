Newsletter
Mittwoch, November 19, 2025
4.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kabinett beschließt Gesetzentwurf zur elektronischen Fußfessel

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der den Schutz vor häuslicher Gewalt verbessern soll. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Familiengerichte Gewalttäter zum Tragen elektronischer Fußfesseln verpflichten können, teilte das Bundesjustizministerium am Mittwoch mit. Zudem sollen sie die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, wie Anti-Gewalt-Trainings, anordnen können.

Kabinett Beschließt Gesetzentwurf Zur Elektronischen Fußfessel
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sagte, dass häusliche Gewalt “kein Schicksal” sei und der Rechtsstaat mehr tun müsse, um insbesondere Frauen besser zu schützen. “Ich bin überzeugt: Diese Maßnahmen machen im Kampf gegen häusliche Gewalt einen echten Unterschied.” Das Beispiel Spanien zeige, dass die elektronische Fußfessel Leben retten könne. “Auch Anti-Gewalt-Trainings können Übergriffe verhindern.”

Der Entwurf sieht auch vor, dass Verstöße gegen Gewaltschutzanordnungen schärfer geahndet werden. Das Höchstmaß der Freiheitsstrafe soll von zwei auf drei Jahre angehoben werden. Zudem sollen Familiengerichte künftig Auskünfte aus dem Waffenregister einholen dürfen, um die Gefährdungsanalyse in Gewaltschutz- und Kindschaftssachen zu verbessern.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Newsletter

Radfahrer (34) überfallen – Großeinsatz mit SEK in Neuburg an der Donau

0
Am Montagnachmittag hat ein mutmaßlicher Raubüberfall in der Neuburger...
Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

0
Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel