Kader steht fest | Auch Augsburger Panther-Soramies fährt zur WM

Der WM-Kader steht fest: Bundestrainer Harold Kreis hat ein 25-köpfiges Aufgebot für die 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland nominiert. Die DEB-Auswahl reist am heutigen Mittwoch nach Tampere, dem WM-Spielort der Gruppe A.

Am kommenden Freitag, den 12. Mai 2023, steht das erste WM-Spiel für die deutsche Mannschaft auf der Agenda: Um 20:20 Uhr (19:20 Uhr deutscher Zeit) ist Schweden der Gegner zum WM-Auftakt.

Nach dem Spiel am Abend gegen die USA traf der Coaching Staff die finalen Entscheidungen, was den WM-Kader angeht: Drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer bilden das 25-köpfige Aufgebot für die WM 2023. 22 Spieler reisen heute Vormittag per Charterflug von München aus nach Tampere, mit dabei der Augsburger NHL-Profi Nico Sturm und Augsburger Panther-Angreifer Samuel Soramies.

In der Verteidigung gibt es die vorhersehbaren Veränderungen, nachdem der DEB gestern Abend die Freigabe für die Teilnahme von Leon Gawanke erhalten hat. Der Verteidiger wird am Samstag in Tampere erwartet. Bereits heute reist Abwehrmann Kai Wissmann an, der aus Nordamerika direkt nach Finnland fliegt. Moritz Seider ist schon am Montagabend in München angekommen.

Überdies muss das deutsche Team kurzfristig auf Stürmer Andreas Eder verzichten, der nach dem Spiel gegen die USA angeschlagen ist und die WM mit einer Unterkörperverletzung verpasst. Für Eder wurde Manuel Wiederer nachnominiert. Der Stürmer trifft am Donnerstag in Tampere ein.

DEB-Sportdirektor Christian Künast:„Organisatorisch ist alles bereit für unseren Trip nach Finnland. Nach den intensiven Wochen der Vorbereitung freuen wir uns, jetzt nach Tampere zu reisen. Wir sehen uns in allen Bereich sehr gut aufgestellt und arbeiten jetzt konzentriert auf den Turnierauftakt gegen Schweden hin. Natürlich war es unglaublich schwierig, einigen mitzuteilen, dass sie nicht mit zur WM fahren werden. Wir können uns nur ausdrücklich bei den Jungs für den Einsatz in den vergangenen Wochen bedanken. Bedanken wollen wir uns zudem beim gesamten Team der DEB-Zentrale in München, die unsere Heim-Länderspiele und die gesamte WM-Vorbereitung hervorragend organisiert haben. Ein Dank gilt außerdem den Organisations-Teams der Standorte und unseren Partnern, die uns auf dem Weg nach Tampere unterstützt haben.“

Bundestrainer Harold Kreis: „Der Coaching Staff hat sich nach dem Spiel gegen die USA zusammengesetzt und letztlich den finalen Kader für die Reise zur WM 2023 aufgestellt. Wir sind überzeugt, dass wir alle Rollen, die wir für erforderlich halten, sehr gut besetzt haben. Wir freuen uns, dass es nach den vielen Wochen der intensiven, gemeinsamen Vorbereitung endlich los geht und wir uns in Tampere einrichten werden. Gleichzeitig war es schwer, denjenigen die Entscheidung mitzuteilen, die nicht mit dabei sind. Das war für uns sicher persönlich der härteste Moment der WM-Vorbereitung. Da gibt es nicht viel zu sagen außer ein großes Dankeschön für deren Einsatz und großen Willen.“

2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Tampere und Riga (12.05. bis 28.05.2023)

Gruppe A: Deutschland, Schweden, Finnland, USA, Dänemark, Österreich, Ungarn, Frankreich

12.05.2023 | 20:20 (dt. Zeit 19:20) | Schweden – Deutschland

13.05.2023 | 20:20 (dt. Zeit 19:20) | Deutschland – Finnland

15.05.2023 | 16:20 (dt. Zeit 15:20) | Deutschland – USA

18.05.2023 | 20:20 (dt. Zeit 19:20) | Dänemark – Deutschland

19.05.2023 | 20:20 (dt. Zeit 19:20) | Österreich – Deutschland

21.05.2023 | 16:20 (dt. Zeit 15:20) | Deutschland – Ungarn

23.05.2023 | 12:20 (dt. Zeit 11:20) | Deutschland – Frankreich

Alle Spiele werden live bei MagentaSport und Sport1 übertragen.