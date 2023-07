Kaderplanung läuft weiterhin auf Hochtouren – BG Leitershofen/Stadtbergen verpflichtet Duarte von den Reutlingen Ravens

Die Kaderplanung bei der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen für die neue Saison in der BARMER 2. BASKETBALL BUNDESLIGA läuft weiterhin auf Hochtouren. Von den TSG Reutlingen Ravens aus der 1. Regionalliga Südwest wechselt Noel Duarte zur BG.

Der 21-jährige war in der abgelaufenen Saison mit 17 Punkten pro Partie Topscorer seines Teams, übernahm bei 30 Minuten Spielzeit trotz seines jungen Alters bereits jede Menge Verantwortung für die Württemberger auf dem Feld. Sein Zug zum Korb zeigte sich in insgesamt 134 zugesprochenen Freiwürfen, von denen er 77% verwandelte. Sechs Rebounds pro Partie und eine Dreierquote von über 30% runden seine guten Stats ab. Der 1,88 Meter große Spieler ist auf verschiedenen Positionen variabel einsetzbar. Nach seiner abgeschlossenen kaufmännischen Berufsausbildung möchte er in Augsburg gerne Studium und Basketballsport verbinden.

„Ich freue mich auf eine neue Herausforderung und darauf, mein Spiel auf das nächste Level zu heben. Ich bin mir sicher, dass mir das durch die Unterstützung meiner neuen Trainer, mit denen ich sehr gute Gespräche hatte, dem neuen Umfeld und der neuen Stadt sehr gut gelingen wird“, blickt Duarte sein Engagement in Leitershofen und Augsburg mit Spannung entgegen. Sein Coach Emanuel Richter äußert sich ebenfalls sehr zuversichtlich „Stefan Goschenhofer und ich beobachten Noel schon seit langem. Seine Leistungen in der 1.Regionalliga haben uns beeindruckt. Noel wird sicherlich viel Körperlichkeit und Schnelligkeit in der Defensive und vor allem in der Transition mitbringen“, so Richter. Für Kangaroos-Geschäftsführer Andreas Moser passt die Verpflichtung perfekt ins Raster. „Sein Engagement bei uns ist wie bei vielen unserer Neuzugänge langfristig aufgebaut, wir wollen das Team konsequent weiterentwickeln. Wir können gerade jungen Spielern an Hand erfolgreicher Beispiele klarmachen, dass wir Vertrauen auch in Form von Spielzeit in sie setzen und ihnen den nächsten Schritt in der Karriere ermöglichen“, sieht Moser das Kangaroos Konzept auf einem guten Weg.

Renommiertes Purdue College zu Gast in Stadtbergen

Ein erstes Highlight wird es für die Fans der Leitershofer am 10. August geben. Dann ist in der Stadtberger Sporthalle das Purdue College aus Lafayette zu Gast, das NCAA I Team gilt als eine der besten College Mannschaften in den USA, von den Boilermakers ging zuletzt Jaden Ivey von den Detroit Pistons hervor. Aktueller Spieler des Jahres ist der Kanadier Zach Edey, dem 2,24 Meter Riesen wird eine große NBA-Karriere vorausgesagt. Angesichts der Klasse des Gegners und dem erst zwei Tage später startenden offiziellen Trainingsbeginn werden die Kangaroos in einem Mix-Team mit den TSV Oberhaching Tropics gegen die Amerikaner antreten. Terminiert ist auch bereits die offizielle Saisoneröffnung, am Wochenende 16./17. September findet das Turnier um den baramundi cup statt mit den Mannschaften von Bayern München II, der Orange Academy und den Oberhaching Tropics, umrahmt von einem großen Familienfest für alle Teams der Kangaroos.

Aktueller Kaderstand der BG: Jannik Westermeir (20/190), Ole Theiß (20/208), Jakob Hanzalek (20/188), Nemanja Tumbasevic (20/196), Chris Würmseher (26/193), Nico Lagerman (21/194), Emilian Limmer (17/190), Jermane Carter (24/198), Noel Duarte (21/188).