Kämpferherz Lana braucht dich! Stammzellspender für 11-jährige Augsburgerin dringend gesucht

Tübingen/Augsburg, 28.02.2019 – Die elfjährige Lana aus Augsburg hat zum zweiten Mal die Diagnose Blutkrebs erhalten. Eine Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Sonntag, den 22.03.2020, in der Kapellen Mittelschule Augsburg als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen.

Auch Geldspenden werden benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.

Lana ist ein aufgeschlossenes Mädchen, das am liebsten den ganzen Tag singt, tanzt und Quatsch macht. Doch das ist seit über zwei Jahren nicht mehr so unbeschwert möglich. Im November 2017 hat Lana zum ersten Mal die Diagnose Blutkrebs erhalten und kämpft seither tapfer gegen ihre Erkrankung. Die zahllosen Behandlungen konnten Ende 2019 endlich abgeschlossen werden und Lana kann nun wieder das Leben einer normalen 5. Klässlerin führen. An der neuen Schule, der Kapellen Mittelschule Augsburg, hat sie ihre beste Freundin gefunden und wurde zur Klassensprecherin gewählt. Ihre Haare, die sie während der langen Krankheitsphase verloren hatte, sind nachgewachsen – darüber freut sie sich besonders, denn sie liebt es Fotos zu machen und an ihre Freunde zu verschicken.

Doch nach wenigen Wochen des Durchatmens kam im Februar dann die niederschmetternde Diagnose: Lana hat einen Rückfall. Zurück in der Klinik wurde die Behandlung direkt wieder eingeleitet. Aber das wird dieses Mal nicht ausreichen, denn Lana braucht dringend eine Stammzellspende!

Deswegen organisiert die Kapellen Mittelschule gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion unter dem Motto „Kämpferherz Lana braucht dich!“ Alle Interessierten aus der Region können sich

am Sonntag, den 22.03.2020, von 11:00 bis 16:00 Uhr Kapellen Mittelschule Augsburg Kapellenstr. 20, 86154 Augsburg

in die DKMS aufnehmen zu lassen.