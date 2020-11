Kaisheim | Teure Pinkelpause…

Am letzten Freitag, dem 13.11.2020 um 12.10 Uhr, fuhr ein 67-jähriger Wemdinger mit seinem Pkw von Sulzdorf in Richtung Kaisheim als er plötzlich merkte, austreten zu müssen.

Zu diesem Zweck fuhr er am dortigen Kreisverkehr nach links in einen Feldweg ein. Offenbar vergaß der Mann nach dem Aussteigen die Handbremse an seinem Wagen zu ziehen, wodurch sich dieser selbständig machte, ins Rollen kam und über die komplette Fahrbahn in die gegenüberliegende Leitplanke prallte. Dort kam das Auto dann unsanft zum Stehen. Der durch die Kollision entstandene Sachschaden beträgt ca. 3.300 Euro. Da der Pkw mit einem massiven Front- und Unterbodenschaden nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Die verständigten Beamten der PI Donauwörth informierten den Bauhof der Gemeinde Kaisheim zwecks Austausch zweier durch den Anprall defekter Leitplankenelemente und verwarnten den Unfallverursacher.

P.S. Ist vielleicht doch was dran an dem Aberglauben, dass ein Freitag der auf den 13ten fällt, nicht der beste Tag ist?!