Kaliforniens Gouverneur warnt EU vor Schwäche gegenüber Trump

Der Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien, Gavin Newsom, warnt die EU vor Schwäche gegenüber US-Präsident Donald Trump und fordert Einigkeit und Standhaftigkeit Europas.

Der “Bild” (Mittwochsausgabe) sagte Newsom, im Streit um Grönland müssten die EU-Regierungschefs ihre Position sehr klar deutlich machen. “Denn wenn ihr es nicht macht, muss euch klar sein: Dieser Typ versteht nur Stärke. Und noch wichtiger: Sprecht mit einer gemeinsamen Stimme.” Sonst werde es in den nächsten Jahren immer mehr Fälle wie den in Grönland geben.

Newsom ergänzte: “Trump vertritt nicht die Mehrheit der Amerikaner.” Seine Politik und seine Persönlichkeit würden immer unpopulärer: “Er ist eine Abrissbirne und kein Macher, und wir müssen stark dagegenhalten und aufhören, Spielchen zu spielen.” Trump blühe auf, “wenn er Schwäche ausnutzen kann”, sagte der Gouverneur der “Bild”: “Wenn Staatenlenker ihm schmeicheln, wenn er einen Nobelpreis bekommt, wenn man ihm `Kronen` anbietet – das ist Schwäche. Und er wird damit weitermachen. Er liest Textnachrichten von großen Staatenlenkern vor. Er hat keine Höflichkeit, keinen Anstand. Er spielt nach keinen Regeln, nur nach einer Regel: Donald Trump. Und das ist das Gesetz des Dschungels.”