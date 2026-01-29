type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kallas: EU stuft Irans Revolutionsgarden als Terrororganisation ein

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die sogenannten “Revolutionsgarden” des Iran kommen auf die Terrorliste der EU. Das hat die EU-Außenbeauftragte, Kaja Kallas, am Donnerstag mitgeteilt.

Anti-Iran-Protest (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Repressionen dürfen nicht unbeantwortet bleiben”, schrieb Kallas in sozialen Netzwerken. “Die EU-Außenminister haben gerade den entscheidenden Schritt unternommen, die iranische Revolutionsgarde als terroristische Organisation einzustufen. Jedes Regime, das Tausende seiner eigenen Bürger tötet, arbeitet auf seinen eigenen Untergang hin.”

Die Revolutionsgarde ist ein Teil der Streitkräfte des Iran und gilt als mächtigste Institution des Landes. Ihr wird eine zentrale Rolle bei der Niederschlagung der Proteste im Iran zugeschrieben. Das Menschenrechts-Netzwerk HRANA zählte zuletzt über 6.000 Tote, über 17.000 weitere mutmaßliche Todesfälle werden geprüft. Das “Time Magazine” geht davon aus, dass allein am 8. und 9. Januar durch das Regime 30.000 Menschen getötet wurden.

