Kamala Harris ist am Mittwoch um 11:42 Uhr Ortszeit als US-Vizepräsidentin vereidigt worden. Mit „So help me God“ fügte die erste Frau in diesem Amt die nicht zwingend vorgeschriebene religiöse Bekräftigung zu ihrem Amtseid hinzu. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Inforamtionen.