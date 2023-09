Kammlach | 18-jährige Autofahrerin erfasst Fußgängerin und flieht – Unfallfahrerin stellt sich

Eine 48-jährige Fußgängerin und ihr Hund wurden am Montagmorgen auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Unterkammlach und Bergerhausen von einer 18-jährigen Pkw-Fahrerin erfasst. Die genauen Gründe für den Unfall sind noch unbekannt.

Die Fußgängerin und ihr Hund wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in eine angrenzende Wiese geschleudert. Die Pkw-Fahrerin flüchtete vom Unfallort, wurde jedoch später identifiziert, als ein anderer Verkehrsteilnehmer die verletzte Fußgängerin und ihren Hund entdeckte und den Notruf wählte. Teile des Fahrzeugs konnten vor Ort gefunden werden, was zur Identifizierung der 18-jährigen Fahrerin führte. Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, nachdem es an einem Bahnhof in der Nähe abgestellt worden war.

Die Fahrerin stellte sich kurze Zeit später selbst bei der Polizei in München. Die verletzte Fußgängerin wird derzeit in einem nahegelegenen Klinikum behandelt, während sich der Hund tierärztlicher Versorgung unterzieht. Die Fahrerin wird mit mehreren Anzeigen, darunter Verkehrsunfallflucht, konfrontiert.