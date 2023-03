Kampf um drei enorm wichtige Punkte | Der FC Augsburg erwartet wiedererstarkte Schalker

Der FC Augsburg möchte mit einem weiteren Heimsieg sich der größten Abstiegssorgen entledigen. Mit Schalke 04 haben sie dabei eine unangenehme Aufgabe vor der Brust. Die Knappen sind in der Rückrunde ungeschlagen.

„Wir spielen zu Hause, ich glaube, wenn du da auf ein Unentschieden spielst, dann geht es in die Hose. Wir wollen das Spiel gewinnen, so gehen wir das an. Wenn es am Ende ein Punkt ist, ist es ein Punkt, aber wir wollen das Spiel gewinnen“. FC Augsburg-Coach Enrico Maaßen geht nach vier Heimsiegen in Serie mit breiter Brust in die Partie gegen Schalke 04. Im 200. Heimspiel in der eigenen Bundesligahistorie soll diese Serie ausgebaut werden. Mit den Königsblauen kommt zu diesem Jubiläum allerdings eine unangenehme Aufgabe in die Arena.

Schalke mit „neuem Leben“

Die Gelsenkirchener sind seit insgesamt sieben Spielen ungeschlagen, zuletzt gab es ein verdientes Remis im Derby gegen Dortmund. Nach der Hinrunde schienen die Knappen schon fast abgestiegen, jetzt können sie sich wieder ernsthafte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Mit insgesamt acht Winter-Neuzugängen konnte der während der Saison verpflichtete Trainer Thomas Reis der Mannschaft neues Leben einhauchen und den tabellarischen Anschluss wieder schaffen. „Sie waren zuletzt sehr stabil, haben wenig Gegentore bekommen, gut verteidigt“, warnt Maaßen.

Wie Augsburg kommt auch S04 über den Einsatz in das Spiel, man darf ein hart umkämpftes Spiel erwarten. „Augsburg spielt viel Mann gegen Mann, ist sehr aggressiv und versucht, dem Gegner den Spaß am Fußball zu nehmen. Das ist aber ein probates Mittel“, Schalkes-Trainer Thomas Reis erwartet ein hartes Duell: „Es wird wahrscheinlich ein ekliges Spiel. Wir müssen dagegenhalten.“

Kampf um drei enorm wichtige Punkte

Ein Duell wie gebacken für einen Kämpfer wie Elvis Rexhbecaj, sein verletzungsbedingtes Fehlen war dem FCA zuletzt anzumerken. Nach der schlechten ersten Halbzeit gegen München verlieh er dem Augsburger Spiel in der zweiten Hälfte aber bereits wieder deutlich mehr Stabilität. Er sollte in die erste Elf zurückkehren. Auch der bei Bayern gute Cardona könnte seine Chance von Beginn an bekommen. Beljo wird nach dem schwachen Auftritt in der Allianz Arena wohl eine Pause erhalten, wie Pedersen für den Iago spielen könnte.

„Für beide Mannschaften geht es um viel, beide Mannschaften haben auch ihre Serien zu verteidigen“, gibt Maaßen die Marschroute vor. „Es geht um drei enorm wichtige Punkte“ Mit einem weiteren Heimerfolg könnten sich die Schwaben bei aktuell sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz der größten Abstiegssorgen entledigen, möglicherweise auch noch Köln (in Dortmund) zwischen sich und die Abstiegszone schieben.

Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Gumny, Bauer, Gouweleeuw, Iago – Engels, Rexhbecaj – Maier, Demirovic – Cardona, Berisha