Kampf wird nicht belohnt | Ulmer Basketballer verlieren in Chemnitz

Trotz aufopferungsvollem Kampf verliert ratiopharm ulm bei den NINERS Chemnitz mit 92:86.

Knapp 48 Stunden nach dem EuroCup-Auftritt in Ankara waren die Ulmer am Freitagabend in Chemnitz wieder gefordert. „Nach so einem knappen Spiel ist es gut für den Kopf so schnell wie möglich die nächste Aufgabe zu bekommen“, erklärte Robin Christen unmittelbar vor dem Spiel. Nachdem die Ulmer solide begannen, fanden sie bis zur Pause offensiv in keinen konstanten Rhythmus. Für Halbzeit zwei hatte Head Coach Anton Gavel dann die richtigen Worte gefunden. Sowohl in Viertel Nummer drei, als auch in den letzten zehn Minuten erkämpften sich die Ulmer neben starken Offensivaktionen auch Stopps, um das Spiel eng zu gestalten. Zum Schluss sind es Nuancen und ein 7:2-Run der Hausherren, die für eine Entscheidung sorgen.



Zu Beginn ließen sich die Ulmer in der Messe Chemnitz das anstrengende Viertelfinalspiel und die Reisestrapazen nicht anmerken, gingen das hohe Tempo ausnahmslos mit (10:10), fanden allerdings von der Drei-Punkte-Linie in keinen Rhythmus. Allen voran NINERS-Topscorer Marko Filipovity bestrafte dies und brachte seine Mannschaft im ersten Viertel in Front (26:21). Weiter treffsicheren Schützen gegenüber (7-11 3P) arbeiteten sich die Ulmer unter dem offensiven Brett zum Erfolg, kamen dann über Teamkapitän Tommy Klepeisz auch von außen zu Zählbarem. Um gemeinsame Lösungen bemüht, sorgten schnelle Hände und Fast-Break Situationen für Punkte, konnten aber zum Unmut von Head Coach Anton Gavel andere Problemstellen nicht beheben. Gerade Offensivrebounds ermöglichten den NINERS zahlreiche zweite Chancen, die sie mit effizienter Punkteausbeute zu nutzen wussten, um beim Stand von 50:41 zur Pause zu bitten.



Nach der Halbzeit ließ dann ein tiefer Dreier von Yago Dos Santos seinen Kapitän nicht kalt und leitete eine entscheidende Drangphase seiner Mannschaft ein. Zwei schnelle Klepeisz-Dreier sorgten so nicht nur für eine deutliche Verbesserung der Quote, sondern auch wieder enge Verhältnisse (59:55, 25.). Gerade mit diesem Aufwind stieg die Intensität. Ein Indiz dafür lieferte wieder der Kapitän. Mit starkem Timing in der Rückwärtsbewegung riss er den Ball aus den Händen des Gegenspielers, um die nächste erfolgreiche Offensivsequenz zu ermöglichen – die Partie weiter eng zu gestalten (69:65). Das Schlussviertel eröffneten die Hausherren mit einem 8:0-Run. Doch die Ulmer Antwort ließ auch diesmal nicht lange auf sich warten. Die Präsenz von Bruno Caboclo verschaffte den Ulmern die Stopps, die sie für zusätzliche Wurfchancen benötigten. Erst Yago, dann Fedor Zugic tankten sich mit purer Entschlossenheit zum Korb und vollendeten für das berühmte One-Possession-Game (83:81, 37.). Danach übernahmen die Chemnitzer durch einen 7:2-Run das Ruder und verschafften sich so den entscheidenden Vorsprung, der die bittere Niederlage für ratiopharm ulm besiegelte.