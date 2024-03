Kampfgeist wird nicht belohnt – Ratiopharm Ulm mit knapper Niederlage in Chemnitz

Trotz einem leidenschaftlichen Kampfgeist und einer intensiven zweiten Hälfte unterliegt Ratiopharm Ulm auswärts gegen die NINERS Chemnitz mit 83:82.

In der Ulmer Defensive schlichen sich in der Anfangsphase zu viele Nachlässigkeiten ein. Dies hatte einen 10:0 Lauf der Hausherren zu Folge, der Trainer Anton Gavel früh zu einer Auszeit zwang. Anschließend suchte die statistisch zweitbeste Offensive der Liga (92 Punkte pro Spiel) vergeblich nach dem Rhythmus. Zu viele Ballverluste (sieben Turnover) sorgten nach den ersten zehn gespielten Minuten. für einen 13 Punkterückstand. Unmittelbar nach einer weiteren Auszeit zeigte das Team eine Reaktion. Die Intensität wurde erhöht, somit gelangen mehrere Erfolgserlebnisse in Form von Stopps und Ballgewinne. Nach einem schönen Zusammenspiel mit Spielmacher George de Paula setzte Karim Jallow mit einem And-One-Korbleger ein Lebenszeichen. Da Chemnitz weiterhin jeden Ulmer Fehler gnadenlos bestrafte, blieb eine Aufholjagd (zunächst) aus. Kurz vor der Halbzeit generierte man gegen eine gute Defensive bessere Wurfchancen. Am Halbzeitstand änderte es jedoch nichts, mit 18 Punkte Differenz ging es in die Kabine (49:31, HZ.).

Aber in den ersten Minuten der zweiten Hälfte offenbarte sich ein weiteres Manko im Ulmer Spiel. Im Gegensatz zum Gastgeber (3er 6/15) fehlte von außen der Flow, zu wenige Versuche von außen fanden das Ziel (3er 2/14). Wie darauf beschworen versenkte Topscorer Trevion Williams zwei Dreier in Serie und verkürzte auf 13 Punkte. Es war eine deutlich andere Körpersprache spürbar, symbolisch dafür ein Ballgewinn, der aus einem energischen Doppeln an der Mittellinie resultierte. Den Fastbreak vollendete dann Youngster Noa Essengue per Dunk, so schmolz der Rückstand (8:0 Lauf) in den einstelligen Bereich. Die Intensität in der Defensive blieb weiterhin hoch, dies erzwang Steals und schwere Würfe. Erst punktete Pacôme Dadiet für drei und in der nächsten Sequenz machte es Distanzschütze Christen ebenfalls aus dem Dreipunktebereich nochmals spannend – nur noch vier. Einen weiteren gegnerischen Run verschmerzten die Ulmer und verkürzten auf einen Punkt. Nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte blieb das versöhnliche Ende dennoch verweht. Trotz der Enttäuschung wartet am kommenden Dienstag das nächste wichtige Spiel. Im BKT EuroCup-Achtelfinale geht es in der Ratiopharm Arena gegen den spanischen Topklub Joventut Badalona um den Einzug in die Runde der besten acht.