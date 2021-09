Kanada, China USA | Eishockey-Spielplan für Olympische Spiele in Peking veröffentlicht

Im Rahmen des laufenden IIHF-Kongresses in St. Petersburg (Russland) wurde der Spielplan der Olympischen Spiele 2022 in Peking veröffentlicht.

Die Herren-Nationalmannschaft tritt in der Vorrunden-Gruppe A gegen Gastgeber China, Kanada und die USA an. Der olympische Eishockey-Wettbewerb wird in zwei Eishockey-Arenen der chinesischen Hauptstadt ausgetragen – dem National Indoor Stadium und dem Wukesong Sport Center.

Die Partien der deutschen Herren-Nationalmannschaft / Vorrunde Gruppe A

10.02.2022 | 21:10 (14:10 dt. Zeit) | Kanada – Deutschland |Wukesong Sport Center

12.02.2022 | 16:40 (09:40 dt. Zeit) | Deutschland – China |National Indoor Stadium

13.02.20221|21:10 (14:10 dt. Zeit) | USA – Deutschland | Wukesong Sport Center

Den gesamten Spielplan gibt es auf der Website der IIHF

Spielplan Männer

Spielplan Frauen

Auch der Spielplan des Olympischen Frauen-Eishockeyturniers wurde heute veröffentlicht. Die Frauen-Nationalmannschaft des DEB kämpft im kommenden November um die Teilnahme an den Olympischen Spiele im Rahmen eines Qualifikationsturnier in Füssen.

Gegner sind Dänemark, Österreich und ein Qualifikant, der erst im kommenden Oktober ermittelt wird. Die vier Teams spielen in einer Einfachrunde den Sieger des Qualifikationsturniers in Füssen aus, der automatisch das Ticket nach Peking erhält.