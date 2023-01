Das für den kommenden Samstag angesetzte Heimspiel der BG Leitershofen/Stadtbergen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga gegen die Orange Academy Ulm wird wie bereits angekündigt verschoben.

Grund ist die Teilnahme der Donaustädter am Adidas Next Generation Tournament in München. Dort treffen die Ulmer dann nicht auf Metropolen wie Leitershofen, sondern u.a. auf die Nachwuchsteams von Real Madrid, Alba Berlin und Emporio Armani Mailand. Das Nachholspiel wurde inzwischen auch terminiert, es findet am Mittwoch, den 15. Februar 2022 um 20 Uhr in der Stadtberger Sporthalle statt.

Kangaroos Geschäftsführer Andreas Moser: „Für die Orange Academy natürlich eine großartige Sache. Für uns ist es weniger optimal, da wir einerseits jetzt wieder drei Wochen Spielpause haben und ein Heimspiel unter der Woche natürlich auch unsere Einnahmen deutlich reduziert. Trotzdem geht das selbstverständlich in Ordnung. Unser Dank gilt den anderen Abteilungen, die dann für uns die Halle an diesem Mittwochabend freimachen“, so Moser. Bereits gebuchte Tickets im Onlineshop werden auf den neuen Termin umgeschrieben, können aber selbstverständlich auch storniert werden.