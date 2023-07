Kangaroos basteln am neuen Kader – BG Leitershofen/Stadtbergen präsentiert mehrere Neuzugänge

Die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen wappnen sich für ihre zweite Spielzeit in der 2. Bundesliga Pro B. Gleich mehrere Spieler werden das Trikot der Kangaroos dann neu überstreifen.

Nach der durchaus positiven ersten Saison nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B, richtet die BG Leitershofen/Stadtbergen den Kader nun für die nächste Spielzeit neu aus. Innerhalb einer Woche konnten die Kangaroos gleich drei Neuzugänge präsentieren.

Von den Gladiators Trier wechselt der 20-jährige Centerspieler Ole Theiß in die Vorstadt. Der 2,08 Meter große Spieler gehörte dem Trierer Pro A-Kader an, wurde aber überwiegend bei Regionalliga Südwest-Meister Saarlouis eingesetzt. Theiß hat nun für gleich zwei Jahre bei der BG zugesagt.

Auch der ebenfalls erst 20 Jahre alte Aufbauspieler Jakob Hanzalek wird mindestens die kommenden beiden Spielzeiten das Trikot der Kangaroos tragen. Der aus Memmingen stammende Hanzalek gilt als großes Talent, das er zuletzt beim Ligakonkurrenten Wizards Karlsruhe und zuvor bei den Mannschaften der Orange Academy Ulm und dem Team Ehingen Urspring (Pro A) unter Beweis stellen.

Mit den drei 20-jährigen Akteuren Westermeir, Hanzalek und Theiß zeichnet sich bereits ab, dass Leitershofen mit einem sehr jungen Team in die Saison gehen werden.

Der Münchner Christoph Würmseher kann mit seinen 26 Jahren da fast schon als alter Hase bezeichnet werden. Würmseher ging aus der Jugend des MTSV-Schwabing hervor und war auch schon beim Leitershofer Ligakonkurrenten TSV Oberhaching aktiv. Zuletzt stand der variabel einsetzbare Spieler durch sein Studium bedingt für young heroes Bayreuth in der 2. Regionalliga auf dem Parkett. Obwohl Chris letztes Jahr „nur“ in der 2. Regionalliga gespielt hat, bringt er in unserem sehr jungen Team viel Erfahrung auf hohem Niveau mit“, zeigt sich der sportliche Leiter der BG, Stefan Goschenhofer, sehr zufrieden mit dem Transfer.

Neben den drei Neuzugängen ist auch der Verbleib von Eigengewächs Nemanja Tumbasevic (20) bereits fest.

Die Kangaroos starten am 1. Oktober auswärts beim Aufsteiger Fellbach Flashers in Stuttgart, danach folgen gleich zwei Heimspiele am Tag der Deutschen Einheit gegen die Fraport Skyliners Juniors (3. Oktober 16.30 Uhr) und das Süd-Derby gegen Oberhaching (Samstag, 7. Oktober 19.30 Uhr). Der komplette Spielplan ist bereits auf der Ligahomepage downloadbar.

dome