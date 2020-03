Kangaroos Leitershofen trotz Corona-Virus gegen FC Bayern München

Trotz des Corona-Virus bestreitet die BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen am Wochenende alle Heimspiele in der Stadtberger Sporthalle. Im Mittelpunkt stehen dabei die beiden Regionalligaspiele der Herren am Samstagabend. Dabei trifft die erste Mannschaft in der 1. Regionalliga Südost auf den FC Bayern München III (Spielbeginn 19.30 Uhr), zuvor empfängt die zweite Garnitur um 16.45 Uhr den TSV Wolnzach.

Kangaroos Abteilungsleiter Hans Kiesling äußerte sich im Vorfeld zur aktuellen Situation: „Das Corona Virus beschäftigt natürlich auch uns. Nach Rücksprache mit den Behörden der Stadt können wir die Spiele auch mit Publikum ausrichten, da wir die Grenze von 1000 Zuschauern natürlich bei keinem der insgesamt neun Heimspiele des Wochenende auch nur annähernd erreichen werden. Die Halle ist groß genug, dass jeder Fan sicherlich auch einen Platz mit genügend Abstand zu seinem Nachbarn findet, sofern er das wünscht. Gesundheitlich vorbelasteten Zuschauern raten wir vom Besuch der Spiele trotzdem ab. Sollte sich die Lage bis Samstag noch verändern, werden wir alle Fans über die sozialen Netzwerke informieren. Ansonsten haben wir alle vorgeschriebenen Maßnahmen getroffen, beispielsweise haben Spieler, die während der Faschingsferien in Südtirol waren, zuletzt auch nicht mehr am Spiel- und Trainingsbetrieb teilgenommen, bis die 14-Tage Frist abgelaufen ist“, so Kiesling weiter. Eine Verlegung der Spiele wurde ebenfalls verworfen. Einerseits stehen kaum noch Hallenzeiten zur Verfügung, anderseits geht man auch nicht davon aus, dass sich die Situation insgesamt bis zum vorgeschriebenen Ende der Saison noch verbessern wird. Noch einmal Kiesling: „Zum Glück sind wir am Ende der Saison, wir haben an diesem Wochenende noch einmal viele Spiele, dann noch einige wenige Ende März und am 5. April die Südostdeutsche Meisterschaft der Ü40, da werden aber ohnehin wenig Zuschauer erwartet. Wir versuchen jetzt einfach, den Rest der Saison noch mit maximaler Sicherheit über die Bühne zu bringen“.

Die sportlichen Aktivitäten rücken dadurch ein wenig in den Hintergrund, auch weil die Kangaroos mit der ersten Mannschaft zuletzt etwas ins Mittelmaß abgedriftet sind. Trotzdem möchte Trainer Emanuel Richter am Samstagabend nochmal auf das Gaspedal treten. „Wir werden versuchen, das Corona-Geschehen auszublenden, das Leben geht ja weiter und es gibt keinen Grund zu Panikattacken. Auch wenn der ein oder Fan am Samstag nicht kommt, wollen wir diejenigen, die da sind, mit einer guten Leistung belohnen. Es ist dazu die letzte Chance, gegen eines der Topteams nun endlich noch einen Sieg einzufahren“, so Richter. Die Münchner spielen allerdings eine sehr starke Saison, sind nach einer Siegesserie aktuell auf Platz drei notiert. Das Team speist sich aus dem Kader der 2. Liga Mannschaft der Bayern. Dort hat man über 20 Akteure zur Verfügung, und wer in der 2. Liga nicht zum Einsatz kommt, spielt dann eben in der Dritten, ergänzt noch durch das ein oder andere Toptalent aus deren NBBL-Mannschaft. Demzufolge könnte es zu einem Wiedersehen mit Mike Rataj kommen, der vor seinem Engagement beim FCB ja in der baramundi basketball akademie, welche die Kangaroos zusammen mit Schwaben Augsburg betreiben, das Basketballspielen erlernte. Wer aber letzten Endes genau bei den Oberbayern aufläuft, wird man erst kurz vor der Partie sehen, eine Vorbereitung auf den Gegner fällt also entsprechend schwer. Um mehr geht es dieses Mal tatsächlich im Vorspiel, die Zweite der BG braucht dringend Punkte, um den Klassenerhalt in der 2. Regionalliga sicherzustellen. Es ist ein Kopf an Kopf Rennen zwischen insgesamt sechs punktgleich am Tabellenende platzierten Teams der Liga.

Weitere Highlights gibt es dann am Sonntag zu sehen: Um 12.30 Uhr trifft die JBBL-Mannschaft der bba auf die Giants Düsseldorf. Die sensationell erreichten Play-Offs sind der Saisonhöhepunkt für die Spieler. Das Hinspiel letzten Sonntag ging klar verloren, am Sonntag geht es dann eher um ein knapperes Resultat als darum, eine Woche später quer durch das Corona geplagte Land nochmals an den Rhein zu pilgern. Spannender dürfte da die Partie danach werden, die U18 empfängt in der Bezirksoberliga dann den TV Memmingen. Es ist sozusagen im Spiel Erster gegen zweiter das vorgezogene schwäbische Finale zwischen den beiden Erzrivalen.