Nach zwei Partien in der Fremde darf die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen am 6. Spieltag in der BARMER 2. Basketball Bundesliga endlich wieder vor eigenem Publikum aktiv werden. Am Samstagabend empfängt man die Seeburger College Wizards aus Karlsruhe (Spielbeginn 19.30 Uhr Sporthalle Stadtbergen). Im Vorspiel trifft die dritte BG-Garnitur um 16.30 Uhr in der Bezirksoberliga auf die DJK Kaufbeuren.

Für die Kangaroos geht es gegen Karlsruhe darum, ihren Heimnimbus zu wahren. Im dritten Spiel vor eigenem Publikum strebt man den dritten Sieg an. Aber auch die Wizards werden wie jedes Team in der Liga eine hohe Hürde für die Leitershofer darstellen. BG-Cheftrainer Emanuel Richter: „Die College Wizards mit ihrem Coach Rouven Rössler sind sehr routiniert, spielen einen sauberen Basketball, der mit wenig Fehlern behaftet ist. Die Tabelle spiegelt sicherlich nicht ihre Qualität und Erfahrung wider. Es wird ein schweres Spiel, aber vor unseren großartigen Fans wollen wir natürlich alles für den Sieg geben“, gibt sich Richter optimistisch. In der Tat, trotz des Punktekontos von 2:6 Zählern sind die Ergebnisse der Badener alles andere schlecht. Den Favoriten Erfurt bezwang man wie die Kangaroos überraschend, gegen Oberhaching verlor man gerade einmal 75:77, gegen die Münchner Vorstädter war das Leitershofer Ergebnis weit deutlicher. Bei der Niederlage gegen Tabellenführer Koblenz hielt man lange gut mit, gewann das erste Viertel nach sieben Dreiern sogar mit 30:23. Lediglich letzte Woche gegen Coburg verloren die Fächerstädter hoch, allerdings stand das Spiel auch hier nach drei Vierteln noch unentschieden. Grund genug allerdings für College-Geschäftsführer Zoran Seatovic, unter der Woche Gesprächsbedarf mit einigen Akteuren zu haben. Zu diesen zählen die Leistungsträger der Wizards wahrscheinlich nicht: Der US-amerikanische Aufbauspieler Christian Rodriguez (23/190/20 Punkte durchschnittlich) sowie die Forwards Christoph Rupp (28/195/22 Punkte durchschnittlich) und Malik Kudic (22/202/14 Punkte durchschnittlich). Und auch unter den Körben gilt man mit dem irischen 2,18 Meter Riesen Cian Sullivan (26) und Moritz Bär (23/206) als durchaus Rebound stark. Das Modell der Karlsruher ist interessant: Man unterhält eine Kooperation mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), welches mit 25.000 Studierenden eine der größten natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen Europas ist. Deswegen hieß man früher auch KIT SC Karlsruhe mit dem Spitznamen „Gequos“. Die Philosophie, Studium und Leistungssport optimal zu verbinden, wird sehr intensiv gepflegt. Das fast analoge Team der Karlsruher tritt jährlich bei den deutschen Hochschulmeisterschaften an und hat sich bereits zwei Mal für die Europameisterschaft qualifiziert.

Bei den Kangaroos schaut man aber nicht nur auf den Gegner, sondern arbeitet intensiv an der eigenen Weiterentwicklung des Teams. Noch einmal Coach Richter: „In Hanau war es ein hartes Spiel für uns, aus dem wir wieder sehr viel gelernt haben. In dieser Woche haben wir an unseren Fehlern gearbeitet und nun sind wir hoffentlich für Karlsruhe bereit“, so Richter. Die Stadtberger Fans dürfen sich wohl auf dasselbe Team wie in Hanau freuen, in welches auch Nino Tomic nach seiner Verletzung für einige wenige Minuten zurückgekehrt war. Die ein oder andere kleinere Blessur gilt es nach fünf sehr intensiven Spielen immer zu verzeichnen, die medizinische Abteilung der Kangaroo geht aber davon aus, alle Spieler bis Samstag fit zu bekommen. Einlass in die Halle ist ab 18.30 Uhr, Zuschauer des Vorspiels müssen daher die Halle direkt nach dem Match der dritten Mannschaft verlassen.

Der Sonntag steht dann im Zeichen der U16-Teams in der Stadtberger Sporthalle. Die JBBL-Mannschaft der baramundi basketball akademie verlor zuletzt zwei Mal hauchdünn gegen IBAM München und Team Ehingen-Urspringschule. Um 12 Uhr geht es nun gegen Jahn München mit dem vielleicht ersten Sieg in der Vorrundengruppe acht. Um 14.15 Uhr trifft dann das U16-Bayernliga Mannschaft der BG auf die Ackermann Tigers München und um 16.30 Uhr die dritte Leitershofer Mannschaft in dieser Altersklasse im Lokalderby der Bezirksliga auf den TSV Gersthofen. Um 9.45 Uhr startet die U14-BOL Mannschaft in einem vorgezogenen Spiel den Tag gegen die DJK Eichstätt.