Kann der FC Augsburg bei heimschwachen Wolfsburgern die ersten Auswärtspunkte 2023 holen?

Zurück aus der Länderspielpause gilt es für den FC Augsburg endlich die Auswärtsflaute zu beenden. Beim Tabellensiebten Wolfsburg kein leichtes Unterfangen.

Sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge sind trügerisch. Neun Spiele vor dem Ende ist das Ziel Klassenerhalt mit bisher 28 Punkten bei Weitem noch nicht erreicht, es muss dringend nachgelegt werden. Gerade die Auswärtsflaute in diesem Jahr sollte dringend beendet werden. Fünfmal muss der FCA in dieser Spielzeit noch in fremden Stadien ran, am Samstag besteht beim VfL Wolfsburg die nächste Möglichkeit etwas zu holen.

Die Niedersachsen sind nach einem Zwischenhoch zum Ende der Hinrunde wieder zurück auf dem Boden der Realität. Trotz einer bisher eher schwachen Rückrunde hat der VfL aber weiterhin gute Chancen sich für die europäischen Wettbewerbe zu qualifizieren. Die Mannschaft von Nico Kovac muss nun allerdings die Augsburger Auswärtsserie verlängern und den eigenen Negativtrend stoppen. Die Wölfe sind seit fünf Partien zu Hause ohne Sieg.

Der Weg zum Ziel kann für die Augsburger dabei darüber führen, die offensiveffektiven Niedersachsen vom eigenen Tor fernzuhalten. Neu-Nationalspieler Mergim Berisha und seine Kollegen müssen die voraussichtlich wenigen eigenen Gelegenheiten konsequent nützen, um erstmals in diesem Kalenderjahr in der Ferne Zählbares zu holen.

Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Gumny, Bauer, Gouweleeuw, Iago – Engels, Rexhbecaj – Vargas, Maier – Cardona, Berisha