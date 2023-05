Kann der FC Augsburg den Klassenerhalt in Bochum klarmachen?

Während der FC Augsburg bei einem Erfolg in Bochum bereits den vorzeitigen Klassenerhalt feiern könnte, hat das Spiel für die Gastgeber eine noch größere Bedeutung.

Dem FC Augsburg ist am vergangenen Wochenende mit dem Heimsieg gegen Union Berlin ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt gelungen. Drei Spieltage vor dem Ende beträgt der Vorsprung auf den Vorletzten aus Bochum sechs Punkte. Heute kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Teams im Ruhrstadion, mit einem Sieg könnte der FCA den Klassenerhalt auch rechnerisch klarmachen, passende Ergebnisse der Konkurrenz aus Stuttgart und Schalke vorausgesetzt.

Während die Schwaben die eigene Sieglos-Serie gegen die Eisernen beenden konnten, wartet der VfL seit sechs Partien auf einen Dreier. Ein Selbstläufer wird es für die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen deshalb aber sicher nicht, das Team aus dem Kohlerevier ist sich der Bedeutung der Partie bewusst: „Wir müssen zwingend gegen Augsburg gewinnen. Es ist kein Endspiel. Danach ist es nicht vorbei, doch ein Sieg wäre zwingend nötig. Ein Sieg würde vieles verändern.“, so VfL-Coach Thomas Letsch. Gegen die auswärtsschwachen Augsburger (seit elf Gastspielen ohne Sieg) rechnet man sich an der Castroper Straße etwas aus, mit der Unterstützung des lautstarken Publikums soll die Hoffnung auf den Ligaverbleib am Leben bleiben. Die Rot-grün-weißen werden gegen die Einsatzbereitschaft der Blau-weißen gegenhalten. „Wir müssen den Kampf annehmen und dürfen uns nicht von anderen Dingen beeinflussen lassen“, sagt Maaßen.

Der FCA muss in dieser Aufgabe neben Iago und Gikiewicz auch auf den verletzten Vargas (siehe eigener Beitrag) und Engels (Gelbsperre) verzichten. Berisha und Dorsch könnten hingegen wieder eine Alternative für die Startelf sein, beide waren gegen Union bereits wieder eingewechselt worden.

Die voraussichtliche Aufstellung

Koubek -Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai – Maier, Veiga, Rexhbecaj, Pedersen – Demirovic – Berisha, Beljo