Kann der FC Augsburg die glänzende Offensive von Borussia Dortmund im Zaum halten?

Nach dem enorm schwachen Auftritt in Freiburg wird die Aufgabe für den FC Augsburg in heute nicht leichter. Der FCA ist bei Borussia Dortmund gefordert.

Was war das für ein schwacher Auftritt des FC Augsburg in der Vorwoche? Vollkommen verdient hatte man im letzten Spiel im altehrwürdigen Dreisamstadion klar gegen den SC Freiburg verloren. Kaum etwas wollte zusammenlaufen. „Das darf uns nicht mehr passieren, dass wir so eine Leistung abliefern“, ist sich auch Trainer Markus Weinzierl der schwachen Darstellung seiner Mannschaft bewusst. Nach vorne war wieder einmal zu wenig zusammengelaufen, in der Defensive ließ man der guten SCF-Offensive zu viel Freiraum.

Tormaschine Haaland

Wiedergutmachung gleich heute!? Dies könnte ein zu schwerer Auftrag werden. Weinzierls Mannschaft muss zu Borussia Dortmund (15:30 Uhr). Wieder geht es gegen eine glänzende Offensive um die „Tormaschine“ Erling Haaland (bereits 7 Tore in den ersten sechs Saisonspielen) und Wirbelwind Marco Reus. Und auch die Schwarz-gelben haben etwas gut zu machen, was für zusätzliche Motivation bei den Gastgebern sorgen wird. Bei der ersten Rückkehr von Trainer Marco Rose nach Mönchengladbach gab es an seiner alten Wirkungsstätte eine 0:1-Niederlage. Unter der Woche waren die Borussen aber bereits wieder in der Spur und konnten in der Champions League gegen Sporting Lissabon gewinnen.

Wer kann Kobel bezwingen?

Die offensive Ausrichtung bietet den Gegnern des BVB immer wieder Chancen. Bereits zwölfmal musste die neue Nummer 1 Gregor Kobel hinter sich langen. Der frühere Augsburger war vor der Saison aus Stuttgart ins Westfalenstadion gewechselt. Gegen seinen alten Club möchte er den Treffer 13 in jedem Fall verhindern. Wer diesen erzielen soll, ist eh mit einem großen Fragezeichen versehen. Finnbogason wird weiter verletzt fehlen, auch der Einsatz des bisher einzige FCA-Torschütze der Saison ist fraglich (2 Tore). Niederlechner leidet unter Adduktorenproblemen.

Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago – Gruezo, Dorsch – Hahn, Caligiuri, Vargas – Zeqiri