Zurück zum Mut | Kann der FC Augsburg zum Dortmunder Stolperstein werden?

Mit einem Punkt aus dem letzten Heimspiel könnte der FC Augsburg den Klassenerhalt feiern, doch der Gegner heißt Borussia Dortmund. Kann der FCA ausgerechnet gegen den Meisterschaftsanwärter bereits gezeigte Tugenden wiederbeleben?

Ein letztes Mal geht es für den FC Augsburg am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) vor eigenem Publikum um Punkte. Dieses Mal geht es aber um viel mehr, den Lohn einer ganzen Saison. Mit einem Unentschieden kann der FCA den Klassenerhalt klarmachen, doch der Gegner heißt Borussia Dortmund und dieser Gegner hat nun endgültig „Blut geleckt“. Der Tabellenzweite möchte aus der Niederlage des FC Bayern gegen Leipzig (1:3) Kapital schlagen und an den Münchnern vorbei in Richtung Meisterschaft ziehen. Die Qualität dazu hat der BVB in jedem Fall. „Dortmund ist die beste Rückrundenmannschaft, das brauchen wir nicht schwächer reden, als es ist“, warnt auch Augsburgs Cheftrainer Maaßen. Gerade die bärenstarke Offensive Adeyemi, Malen und Haller sorgt regelmäßig für Begeisterung beim schwarz-gelben Anhang. 22 Treffer gehen in der Rückrunde auf dieses Trio. Die in den Vergangenheit immer wieder fehlende höchste Konzentration wird in der Augsburger Defensivarbeit vonnöten sein, um diese Angriffswelle zu stoppen.

Dass Augsburg aber gegen die Topteams der Liga bestehen kann, hat man in dieser Saison bereits gezeigt. Sowohl der FC Bayern in der Hinrunde, als auch vor zwei Wochen Union Berlin konnten in der heimischen Arena jeweils mit 1:0 geschlagen werden. Dieses Kunststück wünscht man sich auch gegen den Meisterschaftsanwärter. Dass zu den bisher 17 in diesem Kalenderjahr gesammelten Heimpunkten weitere Zähler folgen, bedarf es aber einer Leistungsexplosion. Mit einer über weite Strecken schwachen Leistung wie in Bochum wird man gegen die nächsten Westfalen nichts holen können. Ein Mittel könnte es sein, die teils langsam wirkende Abwehrreihe der Borussia unter Druck zu setzen und Tempoangriffen einzuleiten. Beides haben die Schwaben in dieser Saison bereits gezeigt. Mit Arne Maier droht aber ausgerechnet jetzt der zuletzt so treffsichere Offensivmann (5 Tore in 2023) verletzt auszufallen.

Die Hoffnung sollte man deshalb aber nicht schon vor dem Spiel aufgeben. Der FCA hatte in dieser Saison bereits mehrfach gezeigt, dass man die heute nötigen Tugenden mitbringt. Tempo, ein schneller Spielaufbau und hohe Einsatzbereitschaft haben bis zur Auswärtsniederlage in München Mitte März immer wieder für Applaus gesorgt. Augsburg hatte mit seiner verjüngten Truppe oftmals Mut bewiesen und wurde vom FC Bayern dafür bestraft. Diese zuletzt oft vermisste Unbekümmertheit wird man heute aber wieder ausgraben müssen, um gegen die Elf von Edin Terzic zu bestehen. Dazu muss auch in der Aufstellung wieder mehr Mut gezeigt werden. Im Hinspiel (3:4) war man knapp dran. „Das ist eine Mannschaft, die bis zum Ende um jeden Punkt kämpft“, ist Dortmunds Übungsleiter deshalb noch gewarnt.

Die fehlende Konstanz der letzten Wochen könnte dem FC Augsburg dabei heute sogar helfen. Nach einem Spiel, wie beim VfL… Träumen darf erlaubt sein. Können die Zirbelnusskicker zum Dortmunder Stolperstein im Titelkampf werden?

Die voraussichtliche Aufstellung

Koubek – Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen – Dorsch, Rexhbecaj – Engels- Berisha, Demirovic – Beljo