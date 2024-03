Kann die Bundesligareserve des FC Augsburg den Siegeszug des FV Illertissen stoppen?

Kann die Bundesligareserve des FC Augsburg den Siegeszug des FV Illertissen in der Regionalliga Bayern stoppen? Das ist die Frage vor dem Gastspiel der Illertaler am Samstag(14.00) im altehrwürdigen Rosenaustadion.

Die Voraussetzungen für diese Begegnung sind eindeutig, denn die FCA Youngster belegen derzeit Platz 9 und der FVI ist Tabellenvierter, hat die letzten fünf Spiele gewonnen. Trotzdem ist die Rollenverteilung nicht ganz so eindeutig, wie man deswegen vermuten könnte. Die Augsburger kehrten nämlich letzte Woche mit einem beachtlichen 0:0 aus München beim Aufeinandertreffen mit der Zweitvertretung des deutschen Meisters zurück. Das ist umso erstaunlicher als die Augsburger in der bisherigen Saison bereits 36 Spieler einsetzten, also sehr oft die Formation änderten.

Illertissens Kapitän und Torhüter Felix Thiel spricht trotzdem mit Hochachtung vom Gegner:“Der FC Augsburg ist eine spielstarke Mannschaft mit einem sehr guten Trainer. Im Rosenaustadion erwartet uns ein sehr schweres Spiel ,das wir natürlich gewinnen wollen und damit unsere Serie fortsetzen würden.Ich freue mich auf das Spiel in Augsburg“! Tobias Strobl(36) ist dort seit 2022 für die Mannschaft verantwortlich, hatte zuvor trotz seiner jungen Jahre schon Erfahrungen bei den Regionalligisten FC Ingolstadt II und Schweinfurt 05 gesammelt. Sein Hauptziel und das des Vereins ist, junge Spieler auszubilden und möglichst an das Bundesliganiveau heranzuführen. Einer davon ist Alem Japaur(19), bisher bester Torschütze und Vorbereiter des FCA Nachwuchses. 7 Tore und 4 Assists gelangen ihm bisher. Im Jahr zuvor gelangen ihm in der Bundesliga U19 14 Treffer. Doch auch seine Mitspieler sind allesamt gut ausgebildete Jungprofis, die natürlich den Sprung schaffen wollen.

Eine reizvolle Aufgabe für die Illertisser, die aber wissen, dass nur mit einer Topleistung dort etwas zu holen ist. Dabei kann aber der Doppeltorschütze der vergangenen Woche, Nico Fundel, nicht mithelfen, denn er ist wegen seiner 5. Gelben Karte gesperrt. Andererseits ist das aber die Gelegenheit für den ein oder anderen aus dem Kader, der zuletzt nicht erste Wahl war, sich zu empfehlen. Trainer Holger Bachthaler konnte sich beim gestrigen Abschlusstraining ein genaues Bild vom Leistungsvermögen der Kandidaten, die in Frage kommen, machen und wird sicherlich die richtige Entscheidung treffen