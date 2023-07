Kanu Schwaben Augsburg feiert seine Kanuslalom-Europameister

Das war eine tolle Überraschung für die EM-Teilnehmer nach ihrer Rückkehr aus Krakau/Polen. Die Kanu Schwaben feierten ihre starken Spezialisten.

Die Europameisterschaften der Kanuslalom-Spezialisten in Krakau waren ein großer Erfolg für die Sportlerinnen und Sportler aus Augsburg. Elena Lilik gewann dort den Europameistertitel im Canadier Einer der Damen und Weltmeister Sideris Tasiadis konnte sich zusammen mit Franz Anton und Timo Trummer im Canadier Einer Herren-Team die Goldmedaille umhängen lassen.

Als Sahnehäubchen aus Augsburger Sicht gewann die jüngere Schwester von Elena Lilik, Emily Apel zusammen mit ihrer Schwester und Ricarda Funk die Bronzemedaille im Kajak Einer-Damenteam, eine rein Augsburger Angelegenheit. Elena Lilik holte zudem bei den C 1-Damen im Team mit Andrea Herzog und Nele Bayn auch noch die EM-Bronze- Medaille.

So erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler sind natürlich ein Grund für eine Feier. Die Kanu Schwaben veranstalten deshalb eine Feier am Bootshaus, bei der auch fast alle Teilnehmer anwesend sein konnten. Die in Augsburg lebende, aber für den KSV Bad Kreuznach startende Silbermedaillen-Gewinnerin im Kayak Cross Ricarda Funk fehlt.

Bevor es in einer Woche nach England geht, dort findet in Lee Valley im September die Kanuslalom Weltmeisterschaft statt, war der Sektempfang für alle anderen Sportler und Verantwortlichen eine gelungene Möglichkeit zu Verschnaufen.

Stenglein/dome