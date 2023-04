Kanu Schwaben Sportler Normen Weber für Europameisterschaft im Wildwasser Rennsport in Augsburg qualifiziert

Bei den letzten Qualifikationen zur Europameisterschaft 2023 in Skopje/Nordmazedonien hat sich der Kanu Schwaben Sportler Normen Weber souverän qualifiziert. Seine Form wird von Woche zu Woche besser und dies spiegeln seine Ergebnisse eindeutig wieder. Lag er Anfang März im Sprint noch deutlich hinter der Konkurrenz, hat er nun einen knappen Vorsprung auf den letzten drei Wettkampf Wochenenden in Neuss, Diekirch und Tittling erzielt. Das lässt auch Hoffnungen für eine erfolgreiche ICF Sprint Weltmeisterschaft in Augsburg erahnen. Diese findet am 10. und 11.Juni 2023 auf dem Olympiakanal in Augsburg statt.

Ebenso hat sich Normen über die längere Strecke mit einem Sieg gegen seinen stärksten Konkurrenten – und auch Canadier Zweier Partner – Tim Heilinger auf der Ilz erstmalig durchgesetzt und strebt in der Canadier Einer Disziplin auf der Europameisterschaft in Skopje Edelmetall an, sowie auch im Canadier Zweier, gemeinsam mit Tim.

Sabine Füßer ist trotz ihres hohen Alters in der Classic und im Sprint immer noch in der vorderen Spitze Deutschlands vertreten. In den vergangenen Wettkämpfen hat sie es mehrfach auf den 3. / 4. Platz im Endklassement geschafft. Zu den Europameisterschaften in Skopje wurde sie dennoch leider nicht nominiert, schade, es scheint, als sei Sabine Füßer knapp gescheitert und als fünftbeste Sportlerin gesehen wird.

Am heutigen Sonntag fanden auf der Ilz noch die Sprintwettbewerbe statt. Hier wurde Sabine Füßer zweite hinter Lisa Köstle. Letztendlich trennten sie nur 0,02 Sekunden von der Rosenheimerin.

Bei den C 1 Herren siegte der Schwabenkanute Normen Weber mit einer Fahrzeit von O:54:72 vor Tim Heilinger, welcher mit 0,39 Sekunden Abstand auf den zweiten Platz fuhr. Starke Ergebnisse der beiden Schwabenstarter.

Von 17. bis zum 23. April wird ein Qualifikationslehrgang auf dem Eiskanal in Augsburg stattfinden mit dem Ziel, das WM- Team 2023 zu nominieren. Das Internationale Training auf dem Eiskanal in Augsburg findet vom 2. – 6. Mai 2023 statt.

Marianne Stenglein