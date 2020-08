Kanu-Slalom | Grünes Licht auch für die Junioren und U23-EM 2020

Der Vorstand der Europäischen Canoe Association (ECA) bestätigte den Termin für die ECA-Junioren- und U23-Kanu-Slalom-Europameisterschaften 2020 in Krakau, Polen. Die Meisterschaften sind für den 1. bis 4. Oktober 2020 geplant. Die ECA gab bekannt, dass der ECA-Board of Directors nach Beobachtung der aktuellen Gesundheitssituation in Europa und Garantien des PZK und des Organisationskomitees 60 Tage vor dem Wettkampf beschlossen hat, die Vorbereitung der Kanu-Slalom-Europameisterschaften der Junioren und der U23 in Krakau als offizielle Meisterschaften fortzusetzen.

Diese Entscheidung steht unter dem Vorbehalt der gesundheitlichen Situation zum Zeitpunkt der Meisterschaften und der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation und der lokalen Gesundheitsorganisation, so auch der polnischen Regierung.

Die ECA wird die aktuelle Situation, die Öffnung der Grenzen kontinuierlich überwachen und in Abstimmung mit dem PZK und dem Organisationskomitee umgehend reagieren. In jedem Fall werden die Meisterschaften unter besonderen Anforderungen und Protokollen organisiert werden müssen, um alle Athleten, Trainer, Mitarbeiter und andere Personen, die am Wettkampf teilnehmen werden, zu schützen, um jeglichen Gesundheitsrisiken vorzubeugen.

ECA/DKV