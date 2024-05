Seit gestern läuft am Augsburger Eiskanal der erste Kanu-Slalom-Weltcup dieser Saison. Die weltbesten Kanuten sind zu Gast in Augsburg und auf der Heimstrecke sind die Augsburger Athletinnen und Athleten natürlich besonders motiviert. Aber es geht auch darum, sich ein gutes Gefühl für die nächsten Wochen zu holen – schließlich stehen bald die Olympischen Spiele in Paris an. Am Freitagnachmittag gab es die Entscheidung in der Kategorie Kajak – mit einem Erfolgserlebnis für die deutschen Kanuten.