Die deutschen Sportlerinnen und Sportler zeigten sich auch am dritten Tag der Kanuslalom-WM am Augsburger Eiskanal in einer guten Verfassung. Die Grundlage für das Finalwochenende ist gelegt.

Am dritten Tag der Kanuslalom-WM am Augsburger Eiskanal legten die deutschen Athletinnen und Athleten im Canadier-Einer den Grundstein für ein erfolgreiches Wochenende. Vor 5000 Zuschauenden im Olympiapark qualifizierten sich bei den Damen

Andrea Herzog vom Leipziger Kanu-Club als Schnellste und Elena Lilik von Kanu Schwaben Augsburg als Fünfte. Nur Herzogs Teamkollegin Nele Bayn verpasste den Einzug ins Halbfinale.

Bei den Männern sicherte sich Sideris Tasiadis aus Augsburg ohne Torstabberührung Rang drei und damit den souveränen Halbfinaleinzug. Neben ihm qualifizierten sich Timo Trummer vom KV Zeitz als Fünfter und Franz Anton vom Leipziger KC für das Halbfinale am Sonntag. Anton musste zittern, ihm gelang aber im zweiten Vorlauf auf Platz 1 der Einzug in die nächste Runde.

Eindrücke vom Eiskanal von Presse Augsburg-Fotograf Wolfgang Czech