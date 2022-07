Heute Abend steigt auf dem Augsburger Rathausplatz die Eröffnungsfeier der Kanuslalom-WM 2022. Das Sportevent wird bis kommenden Sonntag, 31. Juli, am legendären Eiskanal im Olympiapark ausgetragen. Die Nachfrage nach Tickets ist aktuell so groß, dass die Veranstaltung für Samstag, 30. Juli, bereits ausverkauft ist.

Ausnahme: Kinder unter 12 Jahren und Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung bekommen ihre Freikarte für Samstag an der Tageskasse oder in der Bürgerinformation am Rathausplatz, für sie wurde ein Kontingent reserviert.

Tickets für restliche WM-Tage noch verfügbar

Durch den Verkauf der 7.300 Tickets, die für den Samstag zur Verfügung standen, können auch keine Wochen- und Wochenendkarten mehr angeboten werden. Im Vorverkauf in

der Bürgerinformation am Rathausplatz und online unter augsburg2022.com/tickets sind noch Karten für folgende Tage verfügbar: Für die Team-Wettbewerbe am Mittwoch, die Vorläufe der Kajak-Einer am Donnerstag, die Vorläufe der Canadier-Einer am Freitag, die Halbfinals sowie das Finale im Canadier-Einer und für die Entscheidungen im Slalom

Extreme am Sonntag.

Öffnungszeit der Bürgerinformation am Samstag

Im Zuge der Kanuslalom-WM hat die Bürgerinformation am Rathausplatz diesen Samstag von 10-17 Uhr geöffnet. Interessierte bekommen hier neben Tickets auch Informationen und können das Maskottchen der Kanuslalom-WM, den Biber Gustl, erwerben.

Eröffnung auch im Livestream

Oberbürgermeisterin Eva Weber eröffnet die WM-Woche gemeinsam mit Thomas Konietzko, dem Präsidenten der Internationalen Kanu-Föderation und Jens Perlwitz, dem Präsidenten des Deutschen Kanuverbandes. Die große Eröffnungsfeier im Herzen der Stadt ist bei freiem Eintritt für alle offen und kann auch per Livestream auf augsburg.de und

augsburg2022.com verfolgt werden