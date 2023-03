Kanuspezialisten räumen bei Augsburger Wahl zum Sportler des Jahres ab

Die Kanuslalom-WM auf dem Augsburger Eiskanal war das sportliche Highlight Augsburgs im vergangenen Jahr. Wenig überraschend räumten die Lokalmatadoren nun auch bei der Wahl zum Sportler des Jahres ab.

Begeistere Zuschauer, top Stimmung am vollen Eiskanal und ein Medaillenregen für die Lokalmatadoren. Die Kanuslalom-WM 2023 in Augsburg war ein Spitzenereignis. Herausragende Sportlerin war Ricarda Funk. Die 30-Jährige verteidigte nicht nur ihren WM-Titel im Kajak-Einer, sondern wurde auch mit dem Team Weltmeister. Eine Leistung die auch Augsburgs Sportjournalisten honorierten und die in der Fuggerstadt lebende Sportsoldatin zur Sportlerin des Jahres krönten.

Rang 3 ging an ihre Mannschaftskameradin Elena Lilik, die sich bei den Wettkämpfen in Augsburg dreimal Edelmetall sichern konnte (Gold K1 Team, Silber C1 Team, Bronze C1). Boxerin Tina Rupprecht landete bei der Wahl zwischen den beiden Kanudamen. TinyTina, so ihr Kampfname, ist weiter ohne Niederlage als Profi.

Kanu vor Eishockey und Radsport

Auch bei den Herren landete mit Sideris Tasiadis ein Kanuspezialist auf Rang 1. Der Augsburger hielt dem Druck stand und landete zum Abschluss der Heim-WM auf dem Gold-Platz.

Mit dem Bergheimer Nico Sturm sprachen die Journalisten einem Mannschaftssportler den zweiten Rang zu. Sturm hatte mit Colorado Avalanche den Titel in der besten Eishockeyliga der Welt NHL errungen. Auch Georg Zimmermann zeigte 2022 tolle Leistungen. Der 25-jährige Radsportler gewann die Nachwuchswertung der DeutschlandTour, bei seiner zweiten Teilnahme an der Tour de France wurde er 44..

Mannschaft des Jahres

1. Kajak Frauen (Kanuslalom)

2. A-Junioren des FC Augsburg (Fußball)

​3. Kajak-Männer (Kanuslalom)