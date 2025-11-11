Newsletter
Dienstag, November 11, 2025
14.8 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kanzler-Geburtstag: Senioren-Union ruft Merz zum Eintritt auf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Senioren-Union der CDU ruft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) anlässlich seines 70. Geburtstages zum Eintritt auf. “Friedrich Merz gehört nicht nur vom Alter her zu denjenigen, die die Senioren-Union herzlich willkommen heißen würde – aber automatisch Mitglied wird man natürlich nicht”, sagte der Bundesvorsitzende Hubert Hüppe der “Rheinischen Post” (Mittwochausgabe). Um Mitglied der Senioren-Union zu werden, “muss man sich aktiv entscheiden und auch einen eigenen Beitrag zahlen”.

Kanzler-Geburtstag: Senioren-Union Ruft Merz Zum Eintritt Auf
Logo der Senioren-Union (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Mitglied bei der Senioren-Union kann man bereits mit 60 Jahren werden. “Gerade Lebenserfahrung ist ein wichtiger Kompass für gute Politik – nicht nur für Ältere, sondern für alle Generationen”, so Hüppe. Er wünsche dem Kanzler und CDU-Vorsitzenden daher weiterhin Kraft und Führungsstärke “sowie den Mut, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen, um die richtigen Weichen für unser Land zu stellen – im Interesse von Jung und Alt gleichermaßen”.

Die Senioren-Union fühle sich jedenfalls “unter seiner Kanzlerschaft gut aufgehoben”, sagte Hüppe. “Wir kämpfen natürlich auch für die Interessen unserer Generation und werden das auch in Kürze beim Bundesparteitag tun.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 09.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht vom 09.11.2025
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...

Neueste Artikel