Kanzleramt erwägt Einreisebeschränkungen für Südafrika

Der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) erwartet Beschränkungen für Reisende aus Südafrika. „Ich rechne damit, dass wir in Kürze auch die Flugkontakte ins südliche Afrika unterbrechen müssen“, sagte Braun am Freitag im ARD-Morgenmagazin. Noch am Morgen werde es dazu Gespräche mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) geben.

Kontrolle am Flughafen, über dts Nachrichtenagentur

Die Wissenschaftler seien „alle hoch alarmiert“, so Braun. Die in Südafrika aufgetauchte Corona-Variante B.1.1.529 verbreitet sich dort rasend schnell und ist auch schon in Botswana und in Hongkong aufgetaucht. Israel hat aus Sorge vor B.1.1.529 bereits Einreisebeschränkungen für mehrere afrikanische Länder verhängt.

Ob und wie gut die vorhandenen Impfstoffe wirken, ist vollkommen unklar.