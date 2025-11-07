Newsletter
Freitag, November 7, 2025
13.7 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kanzleramt lädt für 12. November zum Pharmagipfel

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das Bundeskanzleramt hat Medizinkonzerne und Branchenverbände für den 12. November zu einem Pharmagipfel eingeladen. Absender des Einladungsschreibens ist Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU), wie das Nachrichtenmagazin Polirici schreibt.

Kanzleramt Lädt Für 12. November Zum Pharmagipfel
Medikamente in einer Drogerie (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Regierung will den Gesprächskreis in diesem Zuge neu aufstellen. “Pharmastrategie und Pharmadialog werden zu einem Gesamtprozess zusammengeführt und zu einer Pharma- und Medizintechnikstrategie und einem Pharma- und Medizintechnikdialog fortentwickelt”, zitiert Polituco aus der Einladung.

Die Federführung für den Dialogprozess zwischen Politik und Wirtschaft soll das Gesundheitsministerium bekommen, “unter Einbindung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt und weiterer betroffener Ressorts”.

Das Ziel ist ein Strategiepapier. “Das Bundeskanzleramt initiiert, koordiniert und flankiert diesen Gesamtprozess.” Diskutiert werden sollen bei der Auftaktsitzung drei Themenblöcke: “Markt und Rahmenbedingungen in Deutschland”, “Aktuelle Herausforderungen in Deutschland” und “Erwartungen an den Prozess”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Über 400 Stellen bei Kuka in Augsburg vor dem Aus – Sorge um Traditionsstandort

0
Beim Augsburger Roboterhersteller Kuka spitzt sich die Lage zu:...
Augsburg Stadt

Eilmeldung: Vollsperrung der A8 bei Augsburg nach Unfall

0
Am Mittwochmorgen, 5. November, kam es auf der A8...
Vermischtes

Verschollene Habsburg-Juwelen in Kanada wieder aufgetaucht

0
Ein seit 100 Jahren verschollener Schatz der österreichischen Kaiserfamilie...
Augsburg Stadt

Augsburg | Erneuter Brand im maroden Parkhaus am Hotelturm

0
Am Donnerstagabend wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg gemeinsam mit der...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel