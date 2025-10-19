Newsletter
Sonntag, Oktober 19, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kanzleramtschef hält Debatte um Merz-Aussage für “einfach surreal”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat die “Stadtbild”-Äußerungen von CDU-Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz gegen Kritik verteidigt. Die Debatte darüber finde er “einfach surreal”, sagte Frei in der ARD-Sendung “Bericht aus Berlin”. Es sei offensichtlich, dass die Folgen irregulärer Migration zu erkennen seien.

Kanzleramtschef Hält Debatte Um Merz-Aussage Für &Quot;Einfach Surreal&Quot;
Thorsten Frei und Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zur Diskussion um das Wehrdienstgesetz und ein mögliches Losverfahren sagte Frei: “Ich verstehe, dass das absolut diskussionswürdig ist.” Frei sprach von einer “exzellenten Grundlage”, betonte jedoch, man müsse auch Beschwerden aufnehmen. Der Kanzleramtschef zeigte sich aber überzeugt, dass die Regierung dies zügig hinkriegen werde.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel