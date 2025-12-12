Newsletter
Freitag, Dezember 12, 2025
10.4 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Kanzleramtschef weist Kritik aus den eigenen Reihen zurück

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat sich nach dem Streit über das Rentenpaket gegen Kritik aus den eigenen Reihen verteidigt. “Es ist einfach, auf mich zu zeigen”, sagte der CDU-Politiker dem “Focus”. “Manche haben aber eben auch kaum eine Vorstellung, wie wir im Kanzleramt arbeiten.”

Kanzleramtschef Weist Kritik Aus Den Eigenen Reihen Zurück
Thorsten Frei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In der CDU wird Frei laut “Focus” hinter vorgehaltener Hand vorgeworfen, zu häufig öffentlich aufzutreten und dabei die Koordination der Regierungsgeschäfte zu vernachlässigen. “Die Hauptarbeit findet am Schreibtisch statt, nicht vor den Kameras”, sagte der Bundesminister. “Ich nehme nur einen Bruchteil an Interviewangeboten an. Das meiste sage ich ab. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann Dinge in andere Bahnen lenken und erklären, dann mache ich das.”

Sein Amt verstehe er als “ein sehr politisches”. Er sei Politiker und “eben nicht wie mein Vorgänger politischer Beamter gewesen”. Es gehöre für ihn dazu, “unsere Politik auch zu erklären”, und er habe “kein Problem damit”, Entscheidungen zu verteidigen, die er so im Detail “vielleicht nicht getroffen” hätte. “Loyalität ist auch ein Wert.”

Auf die Frage, ob er lieber Fraktionschef geworden wäre, antwortete Frei, er berichte nicht aus Gesprächen mit Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz. “Und es war auch nie ein Thema. Fakt ist: Ich bin sehr gerne Kanzleramtschef und betrachte meine Aufgabe als ein Privileg.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
Polizei & Co

Illertissen/Unterroth | Audi fährt ungebremst in Microcar – 15-jährige Fahrerin lebensgefährlich verletzt

0
Illertissen/Unterroth – Auf der Kreisstraße NU5 kam es am...
Polizei & Co

Zwei Jungen bei gefährlichem Straßenbahn-Internettrend erwischt und angezeigt

0
Am Mittwochabend (10.12.2025) wurden in Augsburg-Oberhausen zwei Jungen im...

Neueste Artikel