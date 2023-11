Kapitän bleibt an Bord: Bayern verlängern mit dem ewigen Neuer

Noch vor Kurzem bangte Manuel Neuer um die Fortsetzung seiner Karriere – jetzt geht er in die Verlängerung. Mit hohen Zielen. Genau in dem Moment, in dem der 37-Jährige am Dienstagnachmittag an der Säbener Straße das Training aufgenommen hatte, gab der deutsche Fußball-Rekordmeister etwas überraschend bekannt: „Der Kapitän bleibt an Bord“.