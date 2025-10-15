Newsletter
Mittwoch, Oktober 15, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kaputtes Stellwerk legt Fernverkehr in Hamburg lahm

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Ein defektes Stellwerk am Hamburger Hauptbahnhof hat am Mittwoch zu Verspätungen und Ausfällen im Fernverkehr der Deutschen Bahn geführt. Es seien alle ICE- und IC-Züge über Hamburg Hbf betroffen, teilte die Bahn mit.

Kaputtes Stellwerk Legt Fernverkehr In Hamburg LahmHamburg Hbf (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das gleiche gelte auch für die EC-Züge der Verbindung Hamburg-Kopenhagen. Die Bahn geht offenbar davon aus, dass die Störung auch über Nacht mindestens noch Auswirkungen hat. Denn auch die NJ-Züge der Verbindungen Hamburg-Wien und Hamburg-Zürich seien betroffen, hieß es.

“Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung”, teilte die Bahn weiter mit. Man solle sich vor Reiseantritt über die Verbindung auf der Internetseite oder im “DB Navigator” informieren. Züge von Hamburg nach Berlin starteten demnach mit teils mehreren Stunden Verspätung ab dem Bahnhof Harburg.

Der Schaden soll bei Bauarbeiten zwischen den Bahnhöfen Hauptbahnhof und Altona verursacht worden sein. Die S-Bahn war nicht betroffen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

