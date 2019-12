Am vergangenen Montag, 23.12.2019, versuchte ein 16-Jähriger, die Filiale einer Restaurantkette an der Münchner Straße in Karlsfeld zu überfallen. Er konnte durch anwesende Gäste überwältigt und festgehalten werden.

Gegen 22:45 Uhr betrat der mit einer Gummimaske vermummte Täter das Restaurant und forderte unter Vorhalt einer Waffe von der Kassenkraft die Herausgabe von Bargeld. In der Annahme, die Pistole sei nicht echt, verweigerte der Angestellte die Forderung. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht.

Durch mehrere Gäste konnte der Mann nach einem Gerangel schließlich bis zur Festnahme durch die Polizei festgehalten werden. Bei der mitgeführten Waffe handelte es sich um eine Luftdruckpistole.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde der Täter einem Haftrichter vorgeführt. Es wurde ein Haftbefehl erlassen, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

