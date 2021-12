Kassenärzte führen Medizin-Chatbot zur Selbsteinschätzung ein

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) führt den Chatbot „Patienten-Navi online“ ein, der Hilfesuchenden bei der medizinischen Ersteinschätzung ihrer Beschwerden helfen soll. Die Servicehotline 116117 soll damit entlastet werden, berichtet die „Bild“. Ziel sei es, „die knappe ärztliche Arbeitszeit in Praxen und Kliniken effizient einzusetzen“, sagte KBV-Chef Andreas Gassen der Zeitung.

Tastatur, über dts Nachrichtenagentur

Der Chatbot solle Hilfesuchende gezielt nach Beschwerden und Vorerkrankungen befragen und auf Basis dessen eine Empfehlung abgeben, wann Hilfe benötigt werde – entweder sofort, schnellstmöglich, binnen 24 Stunden oder in den nächsten Tagen und welche Versorgungsstufe angezeigt sei (Rettungsdienst, Notaufnahme, Arztpraxis oder Bereitschaftspraxis). Er stelle aber keine Diagnose. Am Dienstag soll das „Patienten-Navi online“ zunächst in Baden-Württemberg, Bremen, Nordrhein (Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf) und Sachsen-Anhalt starten.