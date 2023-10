Katar optimistisch in Hamas-Geiselkrise

Nachdem zwei US-Geiseln aus Gefangenschaft der Hamas frei gekommen sind, äußert sich die Regierung des Vermittler-Staates Katar optimistisch zur Freilassung der anderen in Gaza festgehaltenen Zivilisten: „Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass dies heute oder morgen oder übermorgen geschehen wird, aber wir sind auf einem Weg, der sehr bald zur Freilassung der Geiseln, insbesondere der Zivilisten, führen wird“, sagte Majed Al-Ansari, Berater des Außenministers und Sprecher des katarischen Außenministeriums der „Welt am Sonntag“. Nach Angaben der Hamas und von US-Präsident Joe Biden hatte Katar die Freigabe der beiden Staatsbürger vermittelt. Die erfolgte Freilassung bestätige die prinzipielle Bereitschaft der Hamas, die Geiseln freizugeben, sagte Al-Ansari.

Verwaltungspalast Amiri Diwan in Katar (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Dies bestärke Katar und seine Partner in dem Eindruck, dass die Vermittlung zielführend sei und fortgesetzt werden müsse. „Wir arbeiten derzeit an einer Vereinbarung, nach der zunächst alle zivilen Geiseln freigelassen werden sollen“, sagte Al-Ansari. Er fügte hinzu: „Natürlich wollen wir, dass alle Geiseln so schnell wie möglich bei ihren Familien sind. Aber die Priorität liegt bei den Zivilisten, den Frauen, den Kindern und den Menschen, die mit diesem Konflikt nichts zu tun haben.“

Bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober hatte die Hamas neben Zivilisten auch zahlreiche israelische Soldaten gefangen genommen. Unter den Geiseln befinden sich auch mehrere Deutsche.