Katastrophenschutzvollübung umfangreiche Verkehrsbeschränkungen, Straßensperrungen und Umleitungen in Augsburg nötig

Am Sonntag, 22. Oktober, erprobt die Stadt Augsburg im Rahmen einer so genannten Katastrophenschutzvollübung den Ernstfall. Mit rund 800 Übungsteilnehmenden von Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei, Technischem Hilfswerk und der Bundeswehr ist es eine der bisher größten Übungen in der Region. Geübt wird im Zeitfenster zwischen 8 und 16 Uhr.

Straßensperrungen und Umleitungen ab 6 Uhr morgens

Die Übung erfordert zahlreiche Straßensperrungen rund um die Nagahama-Allee sowie Umleitungen in den Stadtquartieren Am Schäfflerbach, Herrenbach und Wolframviertel. Bereits zwischen 6 Uhr morgens und 16 Uhr nachmittags wird die Nagahama-Allee im Bereich des Schleifentunnels auf dem Abschnitt zwischen Dr. Grandel Straße und Hanreiweg voll gesperrt.

Weitere von den Straßensperrungen betroffene Bereiche: Oberbürgermeister-Dreifuß-Straße, Oberbürgermeister-Hohner-Straße, Wolframstraße, Theodor-Wiedemann-Straße sowie Prinz- und Lotzbeckstraße. Die Zufahrt zu den Anwesen für Berechtigte ist möglich. Dabei kann es allerdings – abhängig vom Einsatzgeschehen – zu Wartezeiten kommen. Insbesondere beim Verlassen der Grundstücke innerhalb des gesperrten Bereichs ist Vorsicht geboten.

Großräumige Umleitung wird eingerichtet und beschildert

Um Verkehrsstauungen zu vermeiden, empfiehlt die Stadt Augsburg, das Gebiet großräumig zu umfahren. Die Umleitungsstrecke für den Fahrzeugverkehr verläuft über die Friedberger Straße / Berliner Allee. Die Abfahrt von der Inverness Allee über die Dr. Grandel Straße zur Friedberger Straße ist weiterhin möglich. Von der Friedberger Straße kommend kann in Fahrtrichtung Süden (Haunstetten) weiterhin auf die Inverness-Allee aufgefahren werden.

Bereits ab 16. Oktober 2023 werden Informationstafeln aufgestellt, welche auf die Verkehrsbeschränkungen am 22. Oktober hinweisen. Die Umleitungsbeschilderung wird am 22. Oktober 2023 um 6 Uhr zeitgleich mit der Sperrung eingerichtet. Auch das Parkleitsystem wird aktiviert und weist auf die Sperrungen hin.

Auch der öffentliche Nahverkehr betroffen

Im ÖPNV sind die Buslinie 36 sowie der Straßenbahnlinie 6 betroffen. Alle Fahrgäste werden gebeten die Hinweise an den Haltestellen zu beachten, da es zu Fahrplanänderungen kommen wird.

Alle sechs Jahre sind Vollübungen Pflicht

Die Kreisverwaltungsbehörden sind nach dem Bayerischen Katastrophenschutzgesetz (BayKSG) verpflichtet, alle sechs Jahre Katastrophenschutzvollübungen durchzuführen. Sie finden unter Beteiligung aller statt, die zur Katastrophenhilfe verpflichtet sind. Dazu zählen die Stadt Augsburg mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ABuK), der Führungsgruppe Katastrophenschutz, der Örtlichen Einsatzleitung (ÖEL) und der Integrierten Leitstelle Augsburg sowie Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei und Krankenhäuser.